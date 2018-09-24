الولايات المتحدة تفرض المزيد من القيود على منح الأقامة الدائمة ( الغرين كارد)

واشنطن- ” القدس العربي”- من رائد صالحة:

سمحت القواعد الجديدة التى اعلنتها ادارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفض طلبات الأقامة الدائمة ( الغرين كارد) لأي شخص حصل على اعانات حكومية بشكل قانوني، بما في كوبونات الغذاء وقسائم السكن.

ويعتبرهذا الاجراء التى اطلقت عليه الإدارة الأمركية اسم ” عدم القبول على أساس الرسوم العامة” ، أحدث جهد تبذله الادارة لقمع الهجرة غير الشرعية والهجرة القانونية كجزء من أستراتيجية لتشديد الحدود.

سمحت القواعد الجديدة التى اعلنتها إدارة ترامب برفض طلبات الأقامة الدائمة ( الغرين كارد) لأي شخص حصل على اعانات حكومية بشكل قانوني، بما في كوبونات الغذاء وقسائم السكن

وقالت إدارة ترامب ان هذا الاجراء سيوثر على 382 الف شخص في الولايات المتحدة، واوضحت وزارة الامن الداخلي التى أقترحت الاجراء ان القاعدة الجديدة تسمح لموظفي دائرة الهجرة برفض قبولهم، ورفض التمديدات لأولئك الذين تعرضوا “لأتهامات عامة”.

وكان على الاشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على البطاقات الخضراء(غرين كارد)أن يثبتوا أنهم لن يكونوا عبئا، وفقا لقاعدة 1999 التى سعت الى منع الناس من الحصول على بطاقات الاقامة الدائمة اذا حصلوا على مساعدة مالية من الحكومة، ولكنها ستكون المرة الاولى التى يعتبر فيها استخدام “طوابع” الطعام ومساعدات السكن التي تسمى” سكشن 8″ من العوامل السلبية في تحديد ما اذا كان يجب منح شخص ما بطاقة خضراء.

واثار الاعلان، رد فعل سريع من الديمقراطيين ونشطاء الهجرة، الذين وصفوا التحرك بأنه هجوم لا أساس له على المهاجرين .

منذ اليوم الأول لحملة ترامب، كانت الرسالة ان المهاجرين يشكلون خطرا واستنزافا

وقال النائب لويس غوتيريز ( ديمقراطي عن ولاية ألينوى) ان إدارة ترامب تبيع كذبة مفادها ان المهاجرين يساهمون في إضعاف الاقتصاد مع ان الحقيقة ، هي العكس تماما.

واضاف ” منذ اليوم الأول لحملة ترامب، كانت الرسالة ان المهاجرين يشكلون خطرا واستنزافا، يريد ترامب ان نفكر بأن اللاتينيين والمهاجرين من المغتصبين والقتلة، وانهم يصوتوا بشكل غير قانوني، وانهم كسالى، وفي نفس الوقت يسرقون وظائف أمريكية.

وسيتأثر من هذا القانون، العديد من المسنيين الذين يعتمدون على اعانات الحكومة بشأن العقاقير الطبية .

وقالت وزارة الامن الداخلي ان القواعد الجديدة مصممة لضمان الاكتفاء الذاتي من المهاجرين، واضافت ان القاعدة ستضمن ان اولئك الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة والقاء فيها بشكل مؤقت أو دائم يمكن أن يدعموا انفسهم ماليا ولن يعتمدوا على المنافع العامة .