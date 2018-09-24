مرشح المعارضة يفوز بالانتخابات الرئاسية في جزر المالديف

كولومبو: فاز ابراهيم محمد الصولي زعيم المعارضة في جزر المالديف، بالانتخابات الرئاسية الأحد بحصوله على 58,3% من الأصوات.

ووفقاً للّجنة الانتخابية، حصل الصولي على 133808 صوتاً مقابل 95526 صوتاً لصالح الرئيس المنتهية ولايته رجل البلاد القوي عبد الله يمين. وقد تجاوزت نسبة المشاركة 88 في المئة.

وقال الصولي للتلفزيون الوطني “أدعو يمين إلى احترام إرادة الشعب والسماح بنقل سلمي للسلطة”.

وأضاف “الرسالة واضحة. الناس يريدون العدل والاستقرار، وسنحرص على تحقيق ذلك”.

وإذا كانت جزر المالديف تُذكّر بشهور العسل والشواطئ الفردوسية، فإنّ الوضع السياسي في هذا البلد المؤلّف من نحو عشرين جزيرة مرجانية، ليس مريحًا إلى هذه الدرجة. (أ ف ب)