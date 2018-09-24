فتاة عراقية تقتل والديها في بغداد

لندن- “القدس العربي”: قالت وزارة الداخلية العراقية، إن فتاة تبلغ من العمر ما بين 16 إلى 17 عاماً أقدمت على قتل والديها في قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضحت الوزارة في بيان، مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، ذكرت السبت، أنباء عن قيام مجموعة مسلحة بالسطو على منزل في منطقة المحمودية، وقتل أب وزوجته.

وأضافت الوزارة: “بعد التحري وجمع المعلومات من قبل مفارز شرطة بغداد وبإشراف قائد شرطة العاصمة، تبين أن ابنة المجني عليهما الحدث أقدمت على قتلهما بإطلاق النار داخل المنزل”.

وأشار بيان الداخلية العراقية إلى أن الفتاة اعترفت بجريمتها، وقد اتخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم يذكر بيان الداخلية عن أسباب الجريمة.