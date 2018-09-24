فضل شاكر يطلق أغنية جديدة: “بديت أتعافى بديت أطيب”- (فيديو)

“القدس العربي”: أطلق المطرب اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة، هي الأولى له بشكل رسمي بعد عودته من الاعتزال الذي دام نحو ست سنوات.

وحملت أغنية فضل شاكر الجديدة عنوان “بديت أطيب”، في إشارة إلى عودته إلى حياته السابقة، بعد الأحداث المثيرة التي مرت بها مسيرته.

ويقول في أغنيته الجديدة: “بديت أتعَافى من جرحك بديت أطِيب.. بدا ظنْ الأمَاني في جُروحي يخِيب”.

وأضاف: “كَتبت المَاضي في صفحة وطوِيت.. الباقِي بالنسيَان تألم أمسْ من جرحُه وبكره ودع الي كَان أنا ماودي أعلمكْ بدِيت أنسَى حرُوف اسمك”.

وكان قد شغل فضل شاكر الرأي العام قبل أيام بكلمتين أطلقهما عبر حسابه الرسمي على تويتر، نظراً لعدم توضيح دلالات ما غرّد به. حيث إكتفى فضل شاكر بنشر تغريدة تتضمّن كلمتين فقط قائلاً “بديت أطيب”.

وفي تموز/ يوليو الماضي، نشر محمد، نجل فضل شاكر، وهو مطرب أيضا، اللائحة الرسمية لبراءة والده من عدة تهم، هي “تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال الناس”.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “وللتذكير، فإنَّ والدي نال البراءة من تهمة المشاركة بأحداث عبرا ومن التورط بقتال الجيش اللبناني”.

وكان شاكر يحظى بشعبية كبيرة في لبنان والعالم العربي، قبل أن يعلن في 2012 اعتزال الغناء، ويصبح من مناصري الشيخ اللبناني أحمد الأسير، ويبتعد تدريجيا عن الفن والحفلات الصاخبة.