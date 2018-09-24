أردوغان يتعهد بفرض مناطق آمنة شرقي الفرات في سوريا

اسطنبول: نقلت صحيفة حريت اليومية ووسائل إعلام أخرى في تركيا الاثنين عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن بلاده ستتخذ إجراء شرقي نهر الفرات في سوريا وستفرض مناطق آمنة مثلما فعلت في شمال غرب سوريا.

ونفذت تركيا من قبل عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على منطقة عفرين السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وتسيطر وحدات حماية الشعب أيضا على المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات.

ونقل موقع صحيفة حريت الإلكتروني عن أرودغان قوله في كلمة خلال زيارة لنيويورك “إن شاء الله سنزيد في الفترة المقبلة عدد المناطق الآمنة في سوريا لتضم شرق الفرات”.

وكان أردوغان قد حذر في الماضي من شن عمليات عسكرية جديدة بمحاذاة الحدود التركية بعد هجومها السابق في سوريا. (رويترز)