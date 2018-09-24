مدون مؤيد للرئيس الفلبيني دوتيرتي يواجه اتهامات بإثارة الذعر

مانيلا: قالت الشرطة الفلبينية الاثنين إن مدونا، يعرف أنه من أشد المؤيدين للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، سيواجه اتهامات جنائية بعد أن أثار الذعر عبر الإشارة إلى وجود قنبلة، في مدونة على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.

واعتذر المدون، درو أوليفر، بالفعل عن مدونته قبيل احتجاجات جرت يوم الجمعة الماضية بمناسبة ذكرى إعلان الأحكام العرفية في الفلبين في عام 1972 من قبل الدكتاتور الراحل فرديناند ماركوس.

وبالرغم من الاعتذار، قال رئيس الشرطة الوطنية، أوسكار البايلدي، إن أوليفر سيُوجه إليه الاتهام لانتهاكه القانون بعد أن أثار الذعر بوجود قنبلة.

وقال ألبايلدي للصحفيين “أعتقد أن درو أوليفر قد تعلم الدرس بالفعل وسيتهم بمخالفة المرسوم الرئاسي رقم .1727 ولن يتم القبض عليه، لكن سيجري توجيه الاتهام إليه رسمياً”.

ويحظر المرسوم، الذي وقع عليه ماركوس في تشرين أول/ أكتوبر 1980 ليصبح قانونا، نشر معلومات زائفة عن أي تهديد يتعلق بالقنابل أو المتفجرات، حتى على سبيل المزاح.

وتفرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة لا تزيد على 750 دولارا على من تثبت إدانتهم.

وفي مدونته، قال أوليفر إنه سيكون من المخيف الانضمام إلى مظاهرات 21 أيلول/ سبتمبر لأن هناك شائعات بأن هجوما بالقنابل مشابهًا لهجوم قاتل في عام 1971 قد يحدث.

وأضاف في المدونة “لو كنت في مكانك، لن أذهب”. (د ب أ)