إضراب شامل يعم المرافق والمؤسسات التابعة للأونروا في غزة

غزة: عمّ إضراب شامل، صباح الاثنين، جميع المرافق والمؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، احتجاجاً على تقليص أعداد موظفيها.

وقال أمير المسحال، مدير اتحاد موظفي “أونروا” في غزة: “نفذنا اليوم إضرابا شاملا في جميع المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز التموين، وكافة مرافق أونروا، احتجاجاً على تقليص الوكالة لأعداد الموظفين”.

وأضاف: “لم يتوجه اليوم 13 ألف موظف إلى عملهم، وسنواصل احتجاجاتنا وسنصعدها، في حال لم تستجب الأونروا لمطالبنا، وتلغي قرار تقليص أعداد الموظفين”.

وبحسب أونروا، فإن الوكالة قررت عدم تجديد عقود، أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018.

وقال الاتحاد في بيان سابق له إن نحو ألف موظف مهددون بالفصل من وظائفهم.

وتعاني الوكالة الأممية من أزمة مالية خانقة، جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة. (الأناضول)