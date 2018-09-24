السفير الأمريكي في الكويت: ترامب والشيخ صباح اتفقا على ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية في أسرع وقت

لندن- “القدس العربي”: أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت لورنس سيلفرمان أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحث في زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضية الأزمة الخليجية واتفقا على ضرورة إيجاد حل لها في أسرع وقت ممكن لما فيه مصلحة لكل دول الخليج.

وشدد سيلفرمان في حديثة لوكالة “كونا” “على أهمية حل هذه الأزمة لاسيما أن هناك الكثير من العمل الذي يجب أن تقوم به الولايات المتحدة مع حلفائها الخليجيين للوقوف في وجه التهديدات الإرهابية والمخاطر التي تواجهها المنطقة”.

وكانت الخارجية الكويتية قد أعلنت عن تفاؤلها بهذه الزیارة وبما سوف تحققه من “أهداف مرجوة سواء على صعید العلاقات الثنائیة أو على صعید الوضع في منطقة الخلیج؛ في ضوء التزام الولایات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة”.

وفي بداية سبتمبر الجاري أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يلتقي أمير دولة الكويت، في إطار الجهود الدبلوماسية التي يقوم بها الأخير للوساطة في حل الأزمة الخليجية التي فرضت بموجبها الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على دولة قطر، بدعوى دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أنها تتعرض لحملة للسيطرة على قرارها الوطني.