المغرب: الفقر والتهميش يُهددان استقرار البلاد

لندن- “القدس العربي”: أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب، أن ضرورة محاربة الفقر والفوارق تشكل ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي في البلاد.

وطالب المجلس، في تقريره السنوي بتعزيز مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية كضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. إذ أن نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد و/أو الهشاشة لا تزال مرتفعة.

ولاحظ التقرير أن الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية في بعض المناطق، خلال الفترة الأخيرة، يفيد أن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت تتجاوز الحدود المقبولة.

ويرى تقرير المجلس بأن على الحكومة العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية والمساءلة والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وكل أشكال الشطط، بالموازاة مع القيام بتدخل عميق من أجل معالجة الفوارق الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد

ووفقاً لأحدث تقرير للأمم المتحدة، فإن 60% من المغربيين يعيشون الفقر، وأن المغرب يعد من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقراً، في أرقام بدت بعيدة عما يصرّح به المسؤولون في المغرب عن تحسّن الأوضاع ومحاربة الفقر في البلاد.

وفقاً لأحدث تقرير للأمم المتحدة، فإن 60% من المغربيين يعيشون الفقر، وأن المغرب يعد من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقراً

وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 550 درهماً في الشهر، ومليوني مغربي يعيشون بأقل من 300 درهم في الشهر، وذلك على مستويين الأول يعاني بشكل حادّ والمستوى الثاني يعاني بشكل متوسّط، مشيراً إلى أن 12.6% من المغربيين قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، مقابل 4.9% يعيشون فقراً حاداً متعدد الأبعاد كغياب أدنى شروط العيش الكريم.

وأفاد تقرير آخر صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتأخر المغرب في محاربة الفقر والهشاشة، مؤكّداً أن 44.3% من المغربيين لا زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية من سكن وصحة وتعليم، ووضع التقرير المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الأفريقية، إلى جانب كل من دول زيمبابوي ومالي والصومال والغابون، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.

ورصد التقرير الأممي الإنمائي وضعية النساء في المغرب، بعد أن انتقد بشدة استمرار تفشي ظاهرة زواج القاصرات، إذ اعتبر أنها تصل إلى 16% داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدان الجوار تونس والجزائر التي لا تتعدى فيها نسبة زواج القاصرات معدل 3 %، وكشف التقرير أن الظاهرة قد انخفضت بشكل كبير في بعض بلدان جنوب الصحراء مثل جيبوتي ورواندا وناميبيا، حيث وصلت النسبة بهذه البلدان على التوالي ب 5 و8 و7%، مبيّناً أن المجتمع المغربي يفرض تمييزاً كبيراً على النساء المغربيات، خصوصاً في حق الولوج إلى التعليم، وكذلك مشاركتهن الضعيفة في القرار السياسي او المشاركة فيه، واحتلال نساء المغرب نسبة 4% في تدبيرهن للشركات، مقارنة مع دول أفريقية أخرى تصل فيها نسبة 30% من النساء اللواتي يسيّرن شركات كما هو الشأن بالنسبة لدولة ليبيريا، وأوضح التقرير أن 5 ملايين مغربي، يعيشون حياتهم اليومية بأقل من 10 دراهم في اليوم الواحد.