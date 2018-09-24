الصين: واشنطن تستخدم “اتهامات كاذبة” في التجارة “لترهيب” الدول

بكين: أكدت الصين الاثنين، أن الولايات المتحدة توجه “اتهامات كاذبة” بشأن التجارة بهدف “ترهيب” الدول الأخرى، بعيد فرض واشنطن رسوما جمركية مشددة جديدة على ما قيمته 200 مليار دولار من البضائع الصينية.

وقالت الحكومة في وثيقة تتناول التوتر الاقتصادي والتجاري الحالي مع واشنطن إن الولايات المتحدة، “وجهت سلسلة من الاتهامات الكاذبة واستخدمت زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من تدابير الترهيب الاقتصادي لفرض مصالحها الخاصة على الصين من خلال ممارسة ضغوط قصوى”.

وتلقي الوثيقة باللوم على سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أمريكا أولا” في نسف سنوات من الجهود المبذولة لإحراز تقدم في تسوية الخلافات من خلال منتديات ومبادلات ثنائية.

وجاء في الوثيقة: “منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها في 2017 تحت شعار (أمريكا أولا)، تخلت الولايات المتحدة عن المعايير الأساسية للمبادلات الدولية مثل الاحترام المتبادل والتشاور بشكل متساو وفرضت الأحادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية”.

وجاء موقف بكين الجديد بعد ساعات على دخول رسوم أمريكية جديدة حيز التنفيذ على سلع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار وقد توعدت الصين بالرد بإجراء مماثل.

وقالت وزارة المال الصينية الاسبوع الماضي إنها ستقوم بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 5 و10 في المئة على 5200 نوع من السلع الأمريكية تصل قيمتها الاجمالية إلى 60 مليار دولار.

وتشمل قائمة الوزارة سلعا مثل الغاز الطبيعي المسال والخشب وأجهزة الكترونية وبضائع أخرى تتراوح من زيت النعنع إلى جلود الحيوانات وزبدة الكاكاو والواقيات الذكورية. (أ ف ب)