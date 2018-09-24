السمسم يودي بحياة ابنة ملياردير بريطاني

لندن – “القدس العربي”: توفيت فتاة بريطانية بعد إصابتها بحساسية حادة، جراء تناولها شطيرة يدخل السمسم في مكوناتها.

ولاقت نديمة عدنان لابيروزا، ابنة الملياردير البريطاني، مؤسس شبكة ألعاب “واو تويز”، حتفها، على متن طائرة كانت تسافر من لندن إلى نيس، رغم محاولات والدها لإنقاذها بالمضادات الحيوية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عزا والد الفتاة سبب الوفاة لتناولها شطيرة من الخرشوف(أرضي-شوكي) والزيتون، اشترتها ابنته في مطار هيثرو بلندن قبل المغادرة. وخلال الرحلة ظهرت عليها أعراض رد فعل تحسسي حاد تجاه حبيبات السمسم المضافة إلى الخبز.

وحاول والدها إنقاذها بإعطائها جرعتين من الدواء المضاد للحساسية، لكنهما لم تكونا كافيتين لإنقاذها، وطلب من الشركة المصنعة للشطيرة توضيح سبب عدم احتواء الشطيرة على علامة تشير احتوائها السمسم الذي تتحسس منه ابنته بشدّة.