سفير إيراني سابق: روسيا تعرف أنها لن تنجح في سوريا دون إيران

طهران: قال السفير الإيراني السابق لدى روسيا، سيد محمود رضا سجادي، إن موسكو تعرف أنه دون تعاون طهران، لن تنجح في سوريا، وأن إثارة الأجواء حول الخلافات بين البلدين تجري من جانب التيارات الغربية التي تتضرر من تناغم إيران وروسيا.

وقال في مقابلة مع وكالة الانباء الايرانية (إرنا) حول مستقبل العلاقات الإيرانية الروسية في سوريا “إن آفاق التعاون بين البلدين واضحة جدا ليس فقط في سوريا ولكن أيضا في المنطقة بأسرها. ليس لدى إيران مصالح وتهديدات مشتركة مع أي بلد في المنطقة بقدر روسيا”.

وأضاف أن “روسيا وإيران لديهما مصالح وتهديدات مشتركة في باكستان وأفغانستان، وخاصة في الحرب ضد الإرهاب وداعش والتطرف في البلدين”، موضحا: “تريد طهران وموسكو تعزيز أمن ووحدة هذه الدول”.

وأكد سجادي أن “إيران وروسيا معرضتان لمخاطر أمنية في المنطقة”، مضيفا أن “إيران وروسيا تتقاسمان نفس المصالح والتهديدات وتعارضان وجود دول أجنبية في بحر قزوين، بحسب (إرنا). (د ب أ)