روسيا تزود نظام الأسد بصواريخ “إس-300 ” خلال أسبوعين

موسكو: قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الاثنين، إن موسكو ستزود نظام الأسد بصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات خلال أسبوعين.

وأوضح: "القوات المسلحة السورية ستتسلم منظومات الدفاع الحديثة اس 300 خلال أسبوعين"، مشيرا إلى أن هذه المنظومات "قادرة على اعتراض أي طائرة على بعد أكثر من 250 كيلومترا ويمكن أن تضرب عدة أهداف في الجو في وقت واحد". مؤكداً أن تسليم هذه الأنظمة الحديثة لم يتم من قبل بسبب تحفظات إسرائيلية.

كما أوضح شويغو أنّ موسكو "ستطلق قبالة سواحل سوريا التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات".

وجدد "شويغو" تحميل إسرائيل المسؤولية في سقوط الطائرة "إيل ـ 20".

وقال: "إسرائيل المسؤولة عن إسقاط الطائرة بالخطأ بنيران الدفاعات الجوية السورية مساء الاثنين الماضي؛ ما أودى بحياة 15 عسكريا كانوا على متنها ".

وأضاف: "الجيش الإسرائيلي لم يبلغ الطرف الروسي عبر الخط الساخن بنيته شن غارات جوية على سوريا إلا قبل دقيقة واحدة من بدء الهجوم".

وتشير موسكو إلى أن مقاتلات إسرائيلية تسترت بالطائرة الروسية، ما جعل الأخيرة عرضةً لنيران النظام السوري.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، رفضه الاتهام الروسي، محملاً نظام بشار الأسد المسؤولية كاملة عن سقوط الطائرة.

وقال في بيان، إنّ "التفاصيل الكاملة والدقيقة والحقيقية معروفة للمهنيين، الذين يتعاملون مع الأمر في الجيش الروسي، ومنها أن نظام منع الاحتكاك (بين إسرائيل وروسيا) كان شغالا، في الوقت المناسب (كما عمل في السنتين ونصف الأخيرتين)". (وكالات)