إبنة نانسي عجرم ترقص على كليب “بدنا نولع الجو” – (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، مقطع فيديو على “إنستغرام”، يظهر ابنتها وهي ترقص على أنغام أغنيتها “بدنا نولع الجو”، أثناء مشاهدة الفيديو كليب الجديد.

وعلقت نانسي على المقطع: “مجرد Teaser مختصر للفيديو كليب الجديد. قريباً، قريباً، قريباً”.

وأشعلت بذلك الحساب حيث حقق الفيديو أكثر من 919 ألف مشاهدة في أقل من يوم واحد.

يشار إلى أن الفنانة كانت أعلنت حملها في بداية شهر أغسطس الماضي. ولذلك نشرت صورة ظهرت فيها ابنتاها إيلا وميلا وهما تحملان لافتات كتبت عليها عبارات تشير إلى أنّهما ستصبحان شقيقتين لطفلٍ صغير.