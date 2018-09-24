الدفاع الروسية تعرض فيديو ثلاثي الأبعاد لسقوط الطائرة الروسية في سوريا – (فيديو)

موسكو – “القدس العربي”: عرض المتحدث باسم “وزارة الدفاع الروسية” إيغور كوناشينكوف فيديو ثلاثي الأبعاد لسقوط الطائرة الروسية “إيل-20” في سوريا، حيث كشف الفيديو أن الطائرة كانت قد أقلعت من قاعدة حميميم واتجهت نحو الشرق، ومن ثم حلقت على شكل دائرة لتبدأ بعد ذلك رحلة العودة إلى القاعدة.

وبحسب الفيديو، في هذه الأثناء اقتربت مقاتلات “إف-16″، التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية، من اللاذقية، ووجهت ضربات جوية لأهداف سورية، وحينها بدأت الطائرة الروسية بالهبوط، محلقة فوق البحر.

ومن ثم اقتربت إحدى المقاتلات من “إيل-20”. وظنت منظومة الدفاع السورية أنه هجوم جوي جديد، وكانت الطائرة في هذه الأثناء بين منظومة الدفاع السورية والمقاتلة الإسرائيلية، لتصاب بصاروخ منظومة الدفاع.

وقال كوناشينكوف: إن “الطيار الإسرائيلي كان على علم بأن (إيل-20) ستكون الهدف الأول لمنظومة الدفاع”، مبينا أنه “في الساعة 22:03، أصاب الصاروخ المضاد للطائرات الهدف الأكبر والأقرب — طائرة “إيل-20”.

وأبلغ قائد الطاقم عن نشوب النار على متن الطائرة وبدأ بالهبوط الاضطراري. وفي الساعة 22:07، اختفت طائرة الاستطلاع الروسية “إيل-20″ من على شاشات الرادار”.

فيما أشار كوناشينكوف إلى أن تصرفات الطيارين الإسرائيليين قائمة، إما على أساس غير مهني أو على أساس الإهمال الإجرامي، وقد أدى سلوك الطيارين الإسرائيليين إلى مقتل 15 عسكريا روسيا. وحملت الوزارة إسرائيل مسؤولية الحادث.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، حمَلت أمس يوم الأحد، إسرائيل كامل المسؤولية عن حادثة الطائرة “إيل 20” التي أسقطتها الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، الأسبوع الماضي.

إلا أن مسؤولاً عسكرياً إسرائيلياً كان قال يوم الجمعة: إن تل أبيب قدمت لموسكو دليلا على أنها غير مسؤولة عن إسقاط طائرة روسية في سوريا.

وقال المسؤول العسكري الإسرائيلي الذي تحدث إلى الصحافيين، طالبا عدم ذكر اسمه، إن وفدا إسرائيليا بقيادة قائد القوات الجوية قدم معلوماته عن الحادث “شاملة تسجيلات للمحادثات بين القوات الجوية الإسرائيلية ومسؤول بالقوات الجوية الروسية في سوريا”.