تيم حسن ينشر أخطر مشاهد “الهيبة” الذي كاد يصيبه بجروح بالغة – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : نشر الممثل تيم حسن مقطع فيديو من كواليس مسلسل “الهيبة” يكشف من خلاله مخاطر التعامل مع السلاح حتى وإن كان غير حقيقي، حيث ظهر وهو يقوم بإطلاق الرصاص ولكن بقايا البارود المشتعل تطايرت على وجهه وملابسه وكادت أن تتسبب في إيذائه.

وفي مقطع الفيديو الذي تم عرضه بالتصوير البطيء، كان “جبل” يطلق الرصاص في الهواء، فتطاير البارود المشتعلى على رقبته وبالقرب من لحيته، فقرر تيم حسن الاستدارة لتفادي ألسنة البارود واستكمال المشهد بدون إعادة للتصوير، ولكن بعد استمراره في إطلاق الأعيرة، تطايرت بقايا البارود من جديد على أنفه هذه المرة.

وجاء تعليق تيم على الفيديو : “وحدة من لحظات الخطر في الهيبة.. السلاح مانو لعبة”، لتنهال عليه التعليقات من محبيه الذين اعترف بعضهم أنهم عند مشاهدة تلك اللقطة ظنوا أنها مؤثرات بصرية وليست ألسنة لهب حقيقية تخرج من البندقية، داعين له بالسلامة، ليرد هو: “الحمد لله.. ويحرسكم جميعاً”.