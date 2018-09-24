تحديث الاتحاد الأوروبي يقاضي بولندا على خلفية التقاعد القسري للقضاة

بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سوف ترفع دعوى ضد بولندا لدى محكمة العدل الأوروبية ، قائلة إن قانونا لخفض سن التقاعد لقضاة المحكمة العليا في الدولة هو انتهاك لأحد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وطلبت المفوضية اتخاذ إجراء سريع ، كما دعت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي إلى فرض إجراءات مؤقتة لإعادة المحكمة العليا البولندية إلى وضعها قبل تبني القوانين الجديدة .

ويدور الخلاف بين بروكسل ووارسو منذ أواخر عام 2015 ، بسبب مخاوف من أن تتسبب الإصلاحات التي فرضها حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في خضوع القضاء لنفوذ سياسي مفرط وتقويض القيم الأوروبية.

ومن بين تأثيرات هذه الإصلاحات أنها تخفض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا من 70 إلى 65 عاما ، وهو إجراء أجبر 21 قاضيا حتى الآن على التقاعد.

ويقول الحزب الحاكم إنه يطهر المحكمة من القضاة الفاسدين ، ولكن معارضي الحزب يتهمونه بمحاولة التخلص من أصوات المعارضة. (د ب أ)