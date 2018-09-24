من هو فؤاد حسين مرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” للرئاسة العراقية؟

بغداد – “القدس العربي”: أعلن “الحزب الوطني الكردستاني” ترشيح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وفؤاد حسين، المولود في مدينة خانقين بمحافظة ديالي الواقعة شرق العاصمة العراقية بغداد، هو سياسيٌ كرديٌ مستقلٌ لا ينتمي لحزبٍ سياسيٍ، بيد أنه بات مرشحًا للحزب الوطني الكردستاني.

ويستأثر “حزب العمال الكردستاني” بمنصب الرئيس في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، فقد تولى رئيسه السابق جلال طالباني رئاسة العراق لولايتين بدءًا من عام 2004 إلى غاية 2014، ومن بعده فؤاد معصوم، الذي ينتمي للحزب الكردي أيضًا.

وكان فؤاد حسين عضوًا سابقًا في جمعية كادحي كردستان، ثم أصبح رئيسًا لديوان رئاسة إقليم كردستان، وهو ينتمي إلى القومية الكردية الفيلية.

ويعد مرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، منافسا قويا لمرشح “الاتحاد الوطني الكردستاني” (حزب الطالباني) برهم صالح، حيث يؤكد الجانبان أن منصب رئيس جمهورية العراق من حصته.

ومنصب الرئيس في العراق هو منصبٌ شرفيٌ إلى حدٍ كبيرٍ، حيث تتبنى العراق نظام الحكم البرلماني، الذي يجعل من رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان حاكمًا فعليًا للبلاد.

وكانت وكالة الأنباء العراقية ذكرت، أن 18 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية قدموا أوراقهم الرسمية إلى مجلس النواب.

وتتبع العراق منذ سقوط صدام حسين نظام المحاصصة السياسية، حيث تقسم دوائر السلطة والحكم على أساس طائفي في البلاد، فرئيس الجمهورية يكون من الأكراد، ورئيس الوزراء مسلمٌ شيعيٌ، أما رئيس مجلس النواب فمسلمٌ سنيٌ.

وبموجب قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية الذي صادق عليه مجلس النواب في 2012، فإن الترشيح للمنصب يجري خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه فيما يتم غلق باب الترشيح بعدها بثلاثة أيام.

يشار إلى أن المتحدث باسم «الاتحاد الوطني الكردستاني»، سعدي بيره، كان أعلن في وقت سابق، أن الحزب رشح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد أن عاد مجدداً إلى صفوفه.

وقال: إن «المجلس صوّت بالأغلبية على ترشيح صالح»، الذي حصل على تصويت 26 من قيادات الحزب من مجموع 40 قيادياً.

كما كانت النائبة السابقة عن “التحالف الكردستاني” سروة عبد الواحد، أعلنت أمس الأحد، ترشحها لمنصب رئاسة الجمهورية كأول امرأة ترشح لهذا المنصب في العراق.