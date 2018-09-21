تعليق ساخر لمحمد هنيدي يضعه في مأزق مع نجوم مهرجان الجونة – ( صورة )

لندن – ” القدس العربي ” : وجه الفنان محمد هنيدي رسالة طريفة إلى الفنانة حنان ترك عبر انستغرام، دفعت البعض للتكهن بأنه يسخر من أزياء نجوم مهرجان الجونة المثيرة للجدل.

محمد هنيدي نشر له صورة مع حنان ترك من فيلمهما “جاءنا البيان التالي”، وعلق عليها قائلاً: “هنروح كده المهرجان الجاي ان شاء الله”، مما دفع متابعوه للتعقيب على تعليقه الطريف.

وألمح البعض أن هنيدي يقصد السخرية من أزياء النجمات في مهرجان الجونة، والتي بسببها يحدث في الوقت الحالي الكثير من القيل والقال على مواقع التواصل.

View this post on Instagram هنروح كدة المهرجان الجاي ان شاء الله @hanan_turk_official A post shared by Mohamed Henedy (@henedythereal) on Sep 21, 2018 at 12:08pm PDT