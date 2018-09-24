ألمانيا تناشد إسرائيل التراجع عن هدم قرية الخان الأحمر

برلين: انتقدت وزارة الخارجية الألمانية، الخطط الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء قرية الخان الأحمر في الضفة الغربية المحتلة.

وناشدت وزارة الخارجية الألمانية الحكومة الإسرائيلية عدم تطبيق خطط هدم القرية والمدرسة الكائنة بها.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية الاثنين في برلين: “أوضحنا موقفنا ونعمل على عدم تنفيذ الهدم”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، ردا على استفسار إنه ليس من المخطط إرجاء أو إلغاء المشاورات الحكومية الألمانية-الإسرائيلية المخططة الأسبوع المقبل.

وكانت مصادر فلسطينية ذكرت الأحد، أن السلطات الإسرائيلية أمهلت أهالي قرية الخان الأحمر في شرق القدس أسبوعا لإخلائها وإلا سيتم هدمها بالقوة، وذلك رغم الانتقادات الفلسطينية والدولية لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه تم إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من الشهر المقبل لإخلاء وهدم المنازل ذاتيا وإلا سيتم الهدم بالقوة.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في الخامس من الشهر الجاري، التماسا فلسطينيا ضد قرار بهدم قرية الخان الأحمر، وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيش في القرية زهاء 200 شخص. وتقع القرية في منطقة حساسة تربط شرق القدس والضفة الغربية.

وقوبل قرار هدم القرية بانتقادات دولية باعتباره يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. (د ب أ)