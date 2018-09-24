الأمن المصري يقتحم مقر جريدة المصريون ويحتجز العاملين

القاهرة – “القدس العربي”: قال جمال سلطان رئيس مجلس إدارة جريدة المصريون، إن العاملين بالموقع أخطروه أن قوة أمنية اقتحمت الموقع واحتجزت العاملين به.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، قررت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، مصادرة أموال 1589 شخصا و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.

ومن بين المواقع التي تمت مصادرتها، كان موقع “المصريون” الذي اقتحمت قوات الأمن مقره قبل قليل.