الجزائر: متقاعدو الجيش المحتجون يحاولون دخول العاصمة والحكومة تختار المواجهة ـ (فيديوهات)

الجزائر ـ “القدس العربي”:

شهدت الضاحية الشرقية من العاصمة الجزائرية اليوم الاثنين صدامات جديدة بين المئات من متقاعدي ومعطوبي الجيش وقوات مكافحة الشغب على مستوى بلدية الدار البيضاء، إذ لجأت قوات الأمن إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع من أجل منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة، التي قرروا السير نحوها، وقد خلفت المواجهات إصابات في صفوف المتقاعدين والمعطوبين، الذين ترفض السلطات الاستجابة إلى مطالبهم.

وتعيش العاصمة الجزائرية حصارا أمنيا منذ أيام، والسبب هو تجمع المئات من متقاعدي ومعطوبي الجيش على مشارفها، محاولين في كل مرة دخولها من أجل الاحتجاج، وإيصال أصواتهم ومطالبهم، التي ترفضها السلطات جملة وتفصيلا، مفضلة خيار الصدام مع هؤلاء الذين كانوا بالأمس في خدمتها وخدمة الوطن، وهو مشهد تكرر نهار أمس واستمر قرابة يوم كامل، بين متظاهرين مصرين على دخول عاصمة البلاد وقوات أمن أرسلت لمنعهم من ذلك، حتى لو استلزم الأمر استعمال القوة، علما أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المواجهات، والتي سجلت قبل أيام إصابات عديدة في صفوف المتظاهرين.

تحول دخول العاصمة والخروج منها إلى عذاب حقيقي، فقد أصبح الوصول من الضاحية الشرقية إلى قلب العاصمة إلى معاناة يومية، إذ يتطلب قطع 20 كيلومترا بالسيارة أكثر من 3 ساعات، ذلك لأن الطريق السريع شرق غرب وفي جزئه الشرقي بالقرب من مدينة بومرداس تحول إلى ساحة مواجهات بين متقاعدي ومعطوبي الجيش وبين قوات مكافحة الشغب، التي أرسلت من أجل قطع الطريق على المتظاهرين، ومنعهم من الوصول إلى العاصمة مهما كلف ذلك من ثمن، وقد تكررت المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين من متقاعدي ومعطوبي الجيش، الذين حملوا السلاح، وأصيب بعضهم بأعطاب غيرت حياتهم خلال فترة التسعينيات، ومشاركتهم في الحرب على الإرهاب.

وترفض السلطات الاستجابة إلى مطالب هذه الفئة، مؤكدة أن كل أصحاب الحقوق تم التكفل بهم، وأن جهات مغرضة تقف وراء هذه الحركة الاحتجاجية، إذ اعتبر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش أن «هناك أطرافا وأقلاما تسعى إلى الزج ببعض متقاعدي الجيش، في احتجاجات قصد الاساءة الى الجزائر.”

وتساءل “هل من مصلحة الجزائر ان تعمل بعض الاطراف دون حس ولا ضمير على توريط بعض المتقاعدين وتوظيفهم لأغراض لا تخدم بتاتا مصلحتهم ولا مصلحة وطنهم”.



جدير بالذكر أن هؤلاء المتقاعدين والمعطوبين يعتصمون منذ أيام في منطقة «حوش المخفي » في مدينة بومرداس شرقي العاصمة، ورغم كل محاولات ثنيهم عن الاستمرار في الاعتصام باءت بالفشل، وحتى إرسال قوات الأمن لتفريق اعتصامهم باستخدام القوة أحيانا والتهديد أحيانا أخرى لم يغير شيئا في عزيمتهم.

