القوات الكينية تقتل عشرة من مقاتلي حركة الشباب الصومالية

نيروبي: قال الجيش الكيني إن قواته قتلت عشرة من مقاتلي حركة الشباب الصومالية المتشددة في اشتباك اليوم الاثنين في شرق كينيا.

وأفاد بيان لقوات الدفاع الكينية بأن ثلاثة جنود أصيبوا في هجوم صباحي شنه الجيش في مقاطعة لامو الساحلية.

وأضاف البيان “بعد الواقعة قُتل عشرة من مقاتلي الشباب. الجنود يلاحقون مقاتلين آخرين فروا مصابين بجروح“.

وكثفت حركة الشباب هجماتها في كينيا منذ أن أرسلت نيروبي قوات إلى الصومال في عام 2011. وتهدف الحركة للإطاحة بحكومة الصومال المدعومة من الأمم المتحدة وتطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية في البلاد. وتريد من الجنود المشاركين في بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام مغادرة الصومال.

لكن تواتر هجماتها وشدتها في كينيا تراجع خلال الأشهر الستة الماضية.

ويقول مسؤولون أمنيون كينيون إن المقاتلين استخدموا غابة بوني الممتدة على الحدود الكينية الصومالية للاختباء. (رويترز).