وفاة العراقي صباح جبار الجبوري ثاني أطول رجل بالعالم – (صور)

بغداد – “القدس العربي”: توفي أمس يوم الأحد، ثاني أطول رجل في العالم، العراقي صباح جبار الجبوري، أثناء إجراء عملية جراحية للغدة الدرقية له في الهند وإصابته بجلطات قلبية فارق على إثرها الحياة.

وكان الجبوري زار الهند مؤخرا لأغراض علاجية بحتة وبالتحديد مستشفى “جايبي” التخصصي في مدينة نويدا الهندية، نظرا لرغبة المواطن العراقي في إجراء فحص طبي لم يتم الكشف عن تفاصيله.

ويبلغ طول الجبوري المولود عام 1985 بمحافظة الديوانية مترين و42 سم من أبوين ذوي طول طبيعي، حيث صُنف ثاني أطول رجل بالعالم بعدما أخذت أطرافه تنمو بشكل سريع في عمر الثالثة عشرة واستمرت حتى وفاته.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، كان صباح تقدم للزواج لأكثر من مرّة لكن محاولاته كانت فاشلة بسبب طوله، حيث كان قال: “يبدو أن البحث داخل البلد عن إمرأة تتقبل وضعي صعب جداً، وسيكون بحثي عن شريكة حياتي خارج البلد، ربما تتقبلني”.