يسرا تنجو من الموت بإعجوبة في مهرجان الجونة وهذه الفنانة انقذت حياتها !

لندن – ” القدس العربي ” : قالت الفنانة المصرية يسرا، إنها نجت من الموت بأعجوبة، أثناء حضورها فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

وأوضحت يسرا أنّه خلال خروجها من المهرجان متوجهة إلى غرفتها بصحبة الفنانة منة شلبي، تمزق فستانها، فجأة لتجد نفسها تحت عجلات إحدى السيارات، إلا أن الفنانة منة شلبي تدخلت سريعا وأنقذتها من الموت في آخر لحظة.

وذكرت يسرا، ان منة شلبي وقع منها حلق ألماس بعدما أنقذتها، واكتشفوا أثناء البحث عنه أن أحد موظفي الأمن بالجونة عثر عليه، ولكنه لم يكن يعلم هو ملك من، وقام بتسليمه للأمانات.