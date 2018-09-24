محكمة سويدية تقضي بتمديد حبس متهم في فضيحة جنسية بالهيئة المانحة لجائزة “نوبل”

ستوكهولم: قضت محكمة سويدية، اليوم الاثنين، بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل متهم في قضية سوء سلوك جنسي هزت الهيئة المانحة لجائزة “نوبل” في الأدب.

وأصدرت المحكمة الجزائية في ستوكهولم قرارها بعد طلب ممثلة الإدعاء كريستينا فويجت، التي دعت في مرافعتها الختامية أمام المحاكمة إلى توقيع عقوبة السجن ثلاث سنوات على جون كلود أرنو في تهمتين بالاغتصاب.

ووجهت إلى الفرنسي جون كلود أرنو 71 عاما، زوج فروستينسون، اتهامات بالتورط في جريمتي اغتصاب، حيث قالت المدعية العامة كريستينا فويجت إن الجريمتين وقعتا عام 2011 وللمرأة نفسها.

وينفي أرنو، زوج العضوة بالأكاديمية الشاعرة كاتارينا فروستينسون، التهم المنسوبة إليه.

وبدأت المحاكمة في محكمة المقاطعة الأربعاء الماضي، وجرت خلف أبواب مغلقة.

وكانت تقارير كانت صحيفة سويدية نشرتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت عن مزاعم بسوء السلوك أثارتها 18 امرأة ضد أرنو، ونفى هذه المزاعم أيضا. (د ب أ)