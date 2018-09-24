أحلام تجهز احتفالاً مفاجئاً لزوجها مبارك الهاجري في عيد ميلاده – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : فاجأت أحلام زوجها مبارك الهاجري بالاحتفال بعيد ميلاده في أحد المطاعم دون أن يدرك أن جلسته مع أصدقائه كانت من أجله، حيث بانت عليه علامات الدهشة وكان رد فعله لطيفاً بشدة.

حيث أحلام مقطع فيديو عبر حسابها على “سناب شات”، وعندما شرعت في الغناء لزوجها وأحضرت له التورتة، رد بدهشة وتلقائية: “أنا؟”، ليضحك الجميع ويبدو عليه التأثر الشديد فسارع باحتضان زوجته فور أن انتهت من الغناء.

وقال مبارك لزوجته قبل أن يطفئ شمعته: “أتمنى أن الله يخلينا لبعض ولا يفرقنا ويخليلنا عيالنا وحبايبنا.. وأبغي أقولك أن العمر مجرد رقم نحتفل به سنوياً ولكن الإنسان بالسعادة والانبساط يصغر ما يكبر”.