عائض القرني “يتغزّل” بابن سلمان بقصيدة جديدة ويثير موجة تعليقات

[caption id="attachment_1021110" align="alignnone" width="745"] ولي العهد السعودي مع الداعية عائض القرني[/caption]

لندن-“القدس العربي”:

نشر الداعية السعودي المعروف عائض القرني، قصيدة تغزّل فيها بولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

قصيدة القرني التي جرى تداولها تجئ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88، حملت عنوان “شبيه الجد”، وأداها على شكل “شيلة”، الشاعر علي السالمي.

واحتفى القرني بقصيدته النبطية، ونشر سلسلة تغريدات عنها.

ومن بين كلماتها: “حن حزامك يا محمد وقت ما تعمى البصايرْ.. جدك اللي بايعوه أجدادنا وقت التباري.. حطنا فوق النجوم وحط خصمه في حقايرْ.. راية التوحيد مرفوعة وسيف الفتح عاري.. فوق هام السُحب سافر بالوطن والحظ باهرْ.. فالك التوفيق والانجاز يا ذيب الغداري”.

وأضاف القرني أيضا واصفا ابن سلمان: “خذت من عبد العزيز العزم وركوب المخاطرْ.. وخذت من سلمان درس الحزم والفكر الحضاري.. إنت عندك شعب ما يخشى المخاطر.. حين تامرْ ينطح العدوان ويخوض المعارك ما يداري”.