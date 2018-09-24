حبيبة سعد لمجرد تقرر الانفصال عنه بعد خياناته لها

لندن – ” القدس العربي ” : قرّرت خطيبة الفنان المغربي سعد لمجرد تونسية الجنسية الانفصال عنه لسوء سلوكه وخياناته المتكررة، بينما قررت إذاعات مغربية وقف أغانيه استجابة لطلب الكثير من المستمعات.

وازدادت المتاعب التي تلاحق لمجرد، البالغ من العمر 33 عامًا، بعد أن أعلنت محكمة فرنسا عن قرار قضائي بحبسه بتهمة الاغتصاب، بعد مرور أسبوعين من التحقيقات بشأن تهمة الاغتصاب الثانية التي يلاحق فيها.

ورغم التكتّم الشديد للمجرّد عن أسرار حياته الخاصة، صرّحت وكيلة أعمال الفنان المغربي، إيمان الخميسي، في وقت سابق لإذاعة “جوهرة إف إم” التونسيّة بأنّ لمجرد على علاقة بفتاة تونسية منذ فترة، وأنها غالبًا ستكون زوجته المستقبليّة.

وتعرّف لمجرد على صديقته التي تسكن في العاصمة البريطانية لندن خلال إحدى الحفلات الصيفيّة التي أحياها في تونس.

وكشفت مصادر مقرّبة من لمجرّد أن والدي الفتاة لم يقبلا بهذه العلاقة في بداية الأمر قبل أن يرضخا في النهاية بعد تشبث لمجرّد وصديقته بعلاقتهما، كما أنّ الفنانة المغربيّة نزهة الركراكي كانت تفضل أن يختار ابنها مغربية زوجة له إلا أنها تحت إصراره تقبلت الأمر.