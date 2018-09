“زوجة مرشح لرئاسة العراق يهودية” ..تغريدة تثير جدلاً

“القدس العربي”: كشف هيوا الطالباني شقيق مسؤول “وكالة الأمن والمعلومات” في إقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي، اليوم الاثنين، مفاجأة حول مرشح “الحزب الديمقراطي العراقي” فؤاد حسين”.

وفي تغريدة نشرها الطالباني، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب: “إذا أصبح مرشح الحزب الديمقراطي العراقي الدكتور فؤاد حسين رئيسا، فإن التاريخ سيُصنع لأن زوجته يهودية وستكون أول سيدة يهودية في التاريخ للعراق”، متسائلا: “هل العراقيون مستعدون لهذا؟”.

وكان “الحزب الديمقراطي الكردستاني” أعلن أمس الأحد، ترشيح رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقال زعيم الحزب مسعود البارزاني، الاثنين: إنه “واثق جدا بقدرات فؤاد حسين، ومقتنع بأنه سيؤدي مهامه على أكمل وجه، وسيكون حريصا على مصالح شعب كردستان والعراق بكافة مكوناته خلال شغله منصب رئيس الجمهورية”.

وفؤاد حسين، المولود في مدينة خانقين بمحافظة ديالي الواقعة شرق العاصمة العراقية بغداد، هو سياسيٌ كرديٌ مستقلٌ لا ينتمي لحزبٍ سياسيٍ، بيد أنه بات مرشحًا للحزب الوطني الكردستاني.

وكان فؤاد حسين عضوًا سابقًا في جمعية كادحي كردستان، ثم أصبح رئيسًا لديوان رئاسة إقليم كردستان، وهو ينتمي إلى القومية الكردية الفيلية.

ويعد مرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، منافسا قويا لمرشح “الاتحاد الوطني الكردستاني” (حزب الطالباني) برهم صالح، حيث يؤكد الجانبان أن منصب رئيس جمهورية العراق من حصته.

يشار إلى أن وكالة الأنباء العراقية كانت ذكرت، أن 18 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية قدموا أوراقهم الرسمية إلى مجلس النواب.

If the KDP candidate for Iraq Presidency Dr Fuad Hussein becomes President, history will be made because his wife is Jewish and she will be the first Jewish First Lady in history for Iraq. Are the Iraqi’s ready for this ?

— Hiwa Talabany (@HTalabani) September 23, 2018