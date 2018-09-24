بوتين أبلغ نتنياهو رفضه الرواية الإسرائيلية حول إسقاط الطائرة الروسية في سوريا

موسكو: أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، رفضه للرواية الإسرائيلية حول حادث إسقاط الطائرة الروسية “ايل- 20” في سوريا، مركزا “تحديدا على ما قام به” الجيش الإسرائيلي، بحسب بيان للكرملين.

وقال البيان إن بوتين قال لنتنياهو إن تصرفات الطيران الإسرائيلي هى السبب وراء سقوط الطائرة الروسية.

وشدد بوتين خلال الاتصال أن قرار موسكو بتعزيز منظومة الدفاع الجوي للنظام السوري هو “في محله بالنظر إلى الوضع و(يهدف) قبل كل شيء إلى تجنب أي تهديد محتمل لحياة الجنود الروس”، وفق المصدر نفسه.

كما أعلن الكرملين، في وقت سابق من الإثنين، أن إسقاط الطائرة الروسية إثر غارة إسرائيلية، سببه تصرف متعمد للطيارين الإسرائيليين ولا يمكن إلا أن يضر بالعلاقات مع إسرائيل.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت إن الطائرات الإسرائيلية التي كانت تشن هجوما في سوريا قد اختبأت وراء الطائرة الروسية لدى تصدى الدفاع الجوي للنظام السوري للطائرات الإسرائيلية ما أدى إلى اصابتها وسقوطها.

(وكالات)