صلاح يتلقى دعمًا ملكيًا قبل حفل الفيفا السنوي

لندن-“القدس العربي”:

أظهر آخر ملوك مصر أحمد فؤاد الثاني، دعمه الكامل للنجم العربي محمد صلاح، قبل اختيار المحظوظ بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل “الفيفا”، والتي يتنافس عليها الفرعون مع ماكينة الأهداف البرتغالية كريستيانو رونالدو وأفضل لاعب في كأس العالم وأوروبا لوكا مودريتش.

ونشرت صفحة منسوبة لنجل الملك فاروق على “تويتر” ، تغريدة لمساندة هداف البريميرليغ الموسم الماضي، تمنى خلالها الرجل المُقيم في سويسرا كل التوفيق لصلاح في معركته مع الثنائي الفائز بدوري أبطال أوروبا آخر ثلاث سنوات، حتى لو ذهبت الجائزة لمنافس آخر هذا العام، على أمل أن يفعلها في قادم المواعيد.

وترشح محمد صلاح للقائمة المُختصرة الثلاثية المنافسة على الجائزة الفردية الأهم على مستوى العالم، بعد موسمه الهوليودي مع ليفربول، الذي ختمه بحصد كل الألقاب الفردية في إنكلترا، وعلى المستوى الجماعي، ساهم في إنهاء الريدز ضمن الأربعة الأوائل على مستوى البريميرليغ، والأهم الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007.

الجدير بالذكر، أن وسائل الإعلام الإيطالية أكدت على مدار الساعات القليلة الماضية، أن أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018، هو من حسم الجائزة، الأمر الذي قد يتسبب في غياب رونالدو عن حفل اليوم، كما هو مُنتشر في مختلف الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بنفس الطريقة التي اعتذر بها عن حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا، بعدما علم بفوز زميل الأمس بالجائزة.