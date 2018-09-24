شهيد فلسطيني وعشرات الإصابات شمال قطاع غزة 

غزة: استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون بجروح، مساء الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في مسيرات “العودة” شمالي قطاع غزة، قرب الحدود مع إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن شابا فلسطينيا (لم يتم التعرف على هويته) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن 10 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي للقوات الإسرائيلية قرب الحدود الشمالية للقطاع مع إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل حول حالتهم الصحية أو درجة إصابتهم.

وكان المئات من الفلسطينيين توافدوا نحو الحدود الشمالية للقطاع، الإثنين، وأشعلوا إطارات مركبات قرب الحدود.

ومنذ نهاية مارس/آذار الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل. ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح.

(الأناضول)