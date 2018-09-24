أليغري متغزلاً في رونالدو: أقوى لاعب في العالم

لندن-“القدس العربي”:

استفاض مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري، في مدح هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما تغلب على أحزانه سريعًا، بقيادة الفريق لتخطي عقبة فروزينوني خارج القواعد، بهدفين دون رد، ليحتفظ حامل اللقب بصدارة الدوري الإيطالي بالعلامة الكاملة في أول 5 جولات.

وكان رونالدو قد كسر نحسه مع الأهداف، بتسجيل هدفين في مباراة السبت الماضي، ضد ساسولو التي انتهت بفوز السيدة العجوز بنتيجة 2-1، لكن سرعان ما تبدلت أوضاعه من النقيض إلى النقيض في منتصف نفس الأسبوع، بطرده أمام فالنسيا في أول نصف ساعة من اللقاء الافتتاحي لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

واستمرت معاناة الدون في أغلب أوقات مباراة الأمس، التي أهدر خلالها فرصتين أو ثلاثة، منهم واحدة بكعب القدم على خط منطقة الست ياردات، مع ذلك لم يرفع الراية البيضاء، فقط ظل يُحاول إلى أن فعلها بتسجيل الهدف الأول قبل النهاية بثماني دقائق، ثم بناء الهجمة المرتدة التي أسفرت عن هدف تأمين الثلاث نقاط الثاني، الذي سجله بيرنارديسكي.

وقبل ساعات من حفل الفيفا السنوي لتوزيع جوائز الأفضل هذا العام، سُئل مدرب ميلان الأسبق عن تقييمه لأداء رونالدو مع البيانكونيري منذ قدومه من ريال مدريد بوجه عام ومباراة الأمس بالأخص، أجاب للصحافيين قائلاً “كما تُشاهدون، هو أكثر لاعب أتيحت له فرص في فريقنا، وهذا أمر طبيعي لأن الهجمات المُزعجة للخصوم دائمًا تنتهي عند المهاجم القادر على التسجيل أو المحظوظ بالتواجد في المكان المناسب داخل منطقة الجزاء”.

وختم حديثه المُقتضب عن صاروخ ماديرا “صحيح أهدر بعض الفرص السهلة، لكنه لم يكن محظوظًا بما فيه الكفاية، الشيء المهم أنه لا يتأثر بالضغط ولا يفقد تركيزه حتى لو لم يُسجل. وأمام فروزينوني غاب عنه التوفيق في أكثر من فرصة، مع ذلك، تمكن من التسجيل في الدقائق الأخيرة، لذا من الناحية الذهنية، يُعتبر الأقوى في العالم بدون منازع”.