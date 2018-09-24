واشنطن تجدد التأكيد على أنها لا تسعى إلى “تغيير النظام” في إيران

نيويورك (الأمم المتحدة): أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أنه سيواصل ممارسة “أقصى الضغوط” على إيران مشيرا إلى أنه سيفرض عليها عقوبات جديدة ومؤكداً رغم ذلك أنه لا يسعى إلى “تغيير النظام” في طهران.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، “كما قلت مرارا، إن تغييرا للنظام في إيران لا يشكل جزءا من سياسة الإدارة” الأمريكية.

وأضاف، في إطار إطلاعه الصحافيين على مجريات الأسبوع الذي سيمضيه ترامب في اجتماعات الجمعية العامة، “لقد فرضنا عقوبات مشددة للغاية على إيران، وسنفرض المزيد، وما نتوقعه من إيران هو تغيير هائل لسلوكها”.

وتابع “حتى يحدث ذلك سنواصل ممارسة ما يصفه الرئيس بأنه أقصى الضغوط”.

وقبل توليه منصبه الحالي دأب بولتون على الدعوة إلى دعم المعارضة الإيرانية المسلحة، وهو الموقف الذي كرره مؤخرا رئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني الذي يشغل حاليا منصب المحامي الشخصي لترامب.

وفي مايو/ أيار الماضي انسحب ترامب، الذي يقيم علاقات جيدة مع خصوم إيران السعودية وإسرائيل، من الاتفاق النووي المبرم في 2015 وأعاد فرض العقوبات على طهران.

واتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي حليفتي الولايات المتحدة السعودية والإمارات بتمويل المسلحين الذين قتلوا 25 شخصا في عرض عسكري، الأسبوع الماضي، في مدينة الاهواز جنوب غرب ايران.

(أ ف ب)