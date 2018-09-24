جدل وانتقادات بعد عرض سيرك كندي في السعودية- (تغريدات)

“القدس العربي”: بينما تمر العلاقات السعودية الكندية في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة ومقاطعة الرياض لأوتاوا على مختلف الأصعدة، قدمت فرقة السيرك الكندي الشهير “سيرك دو سوليه” عرضا، أمس الأحد، في الرياض على هامش الاحتفالات باليوم الوطني، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل والانتقادات بين أوساط النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الإعلان عن عرض السيرك قد تم في أبريل/ نيسان الماضي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين، والتي بدأت تلوح في أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي، حين طلبت الرياض من السفير الكندي لديها مغادرة البلاد، واستدعت سفيرها من أوتاوا بسبب ما اعتبرته “تدخّلا” من كندا في شؤونها الداخلية، إثر انتقادها لوضع حقوق الإنسان في المملكة ومطالبتها الرياض بالإفراج الفوري عن ناشطين حقوقيين سعوديين محتجزين.

وفي تغريدة نشرها حساب “الروزنامة” التابع للهيئة العامة للترفيه السعودية، أكد منظمو الفعالية أن العرض صُمم خصيصا لليوم الوطني السعودي، وقدمه “سيرك دوسوليه” الكندي على أرض ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مرت الأيام بسرررعة وجاء موعد #سيرك_دو_سوليه

عندكم خبر ان العرض مصمم خصيصاً لمناسبتنا الوطنية

و اللي ناوي يصورهم الليلة يشاركنا على #روزنامة_اليوم_الوطني

https://t.co/3l0mWg0TVZ pic.twitter.com/rzN5024YYw — روزنامة اليوم الوطني (@Roznamah_sa) September 23, 2018

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي السعودية جدلا بعد هذا العرض، إذ تباينت الآراء حوله، ففي حين انتقد البعض سوء التنظيم الذي شهده العرض، احتفى آخرون بالحدث على أنه “حلم أصبح واقعا”، بينما أبدى البعض معارضته لمثل تلك العروض لما فيها من انفتاح لا يتناسب مع المجتمع السعودي المحافظ.

متى بيسوون العرض الي بالجو ويكتبون لااله الا الله ؟ — هـيفاء • (@haifa20113) September 23, 2018

البلد كلها اصبحت سيرك ( دو آل سولوليه) — شيخ الولاة المعصومين (@momosam267) September 23, 2018

وكانت الرياض أوقفت التعاملات التجارية مع كندا وبرامج الابتعاث والتدريب بالإضافة إلى الرحلات الجوية، بعد اندلاع الأزمة بين البلدين، فيما أكدت الحكومة الكندية أنها لن تتراجع عن الدفاع عن حقوق الإنسان.

ورأى مغردون سعوديون أن استضافة السيرك الكندي في الرياض ينم عن تناقض واضح للموقف السعودي بشأن الأزمة الأخيرة.

معليش حبيت اذكركم ان سيرك دو سوليه هي شركة كندية وتعلمون ان السعودية على خلاف معهم بسبب تدخلاتهم في الشؤون الداخلية pic.twitter.com/kVeG8geqJe — تركي بن حمد (@Turki_hs) September 23, 2018

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها “سيرك دو سوليه” عرضا في السعودية.