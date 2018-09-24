واشنطن تعتزم إجراء محادثات مع موسكو بشأن تزويدها النظام السوري بصواريخ إس- 300

واشنطن: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مع روسيا ستشمل مناقشات بشأن خطط موسكو لنقل منظومة الدفاع الجوي الروسي إس – 300 لسوريا.

وأضاف بومبيو، في نيويورك قبل اسبوع مزدحم في الجمعية العامة للامم المتحدة، “هناك العديد من الموضوعات التي سنتحدث عنها مع الروس. انا واثق جدا من أن قرارهم الأخير بنقل صواريخ إس 300- سيكون من بين هذه الموضوعات”.

وتابع بومبيو “نحاول العثور على كل مجال نستطيع ان نجد فيه أرضية مشتركة حيث يمكننا العمل مع الروس. إننا نجد الكثير من المجالات التي يعملون فيها ضد المصالح الأمريكية. وسنحاسبهم على القيام بذلك”.

وأشار بومبيو إلى أنه يمكن مقابلة نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت روسيا إنها تخطط لتسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي سطح – جو أس 300- في غضون الأسابيع القادمة. وجاء هذا الإعلان بعد إسقاط طائرة روسية من جانب النظام السوري، باستخدام أسلحة أقل تطوراً، بعد أن هاجمت الطائرات الإسرائيلية أهدافاً سورية. وقتل كل 15 شخصا كانوا على متن الطائرة الروسية.

(د ب ا)