هل تخطف تركيا شرف تنظيم يورو 2024 من ألمانيا؟

راهن نائب رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم ثروث ياردمغي، على حظوظ بلاده، للظفر بشرف تنظيم بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، على حساب ألمانيا، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لإعلان اسم البلد الفائز بتنظيم البطولة الأوروبية الأهم على مستوى المنتخبات.

ومن المفترض، أن يتخذ اليويفا قرارًا نهائيًا، بشأن البلد الذي سيستضيف بطولة أوروبا 2024 حين تجتمع اللجنة التنفيذية الخميس المقبل في مقر الاتحاد في مدينة نيون السويسرية، وإلى جانب تركيا فإن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي قدمت عرضا لاستضافة البطولة.

وكانت تركيا، قد أخفقت في السابق في استضافة نسخة البطولة في 2016 كما لم ينجح عرضها لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في 2020 في حين حصلت ألمانيا على حق استضافة كأس العالم في 2006 وهي البطولة التي وصفت على نطاق واسع بأنها كانت ناجحة.

مع ذلك، رفض ياردمغي التقليل من فرص أحفاد العثمانيين هذه المرة، بقوله في مقابلة مع وكالة (رويترز):” ألمانيا تملك سجلا حافلا في استضافة الأحداث لكن تركيا سوق جديدة، تركيا تمثل جبهة جديدة تماما لأن الاتحاد القاري للعبة يريد جذب المزيد من الجماهير والرعاة وخلق أجواء من الحماس والإثارة. وسيوفر هذا قيمة تضاف إلى الإيرادات التي يبحث عنها الاتحاد. فبكل تأكيد سيحظى الاتحاد بمكاسب مالية أكثر مما لو أقيمت البطولة في أي دولة أوروبية أخرى”.

وسيفتح إقامة البطولة في بلد يمتد جغرافيا عبر قارتي أوروبا وآسيا الباب لتشجيع توسع كرة القدم الأوروبية على الصعيد العالمي في الوقت الراهن، وهو ما أشار إليه المسؤول البارز في الاتحاد التركي بقوله “(تركيا) هي الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تربط الغرب بالشرق. إسطنبول هي أيضا بوابة عظيمة على الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وتمكنت تركيا من إقناع الاتحاد القاري للعبة هذا العام بإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 على ملعب أتاتورك في إسطنبول متفوقا على ملعب النور في لشبونة، كما ستقام مباراة كأس السوبر الأوروبية 2019 على ملعب بشيكتاش في إسطنبول أيضا.

وعن هذا التعاون، ختم حديثه قائلاً ” الثقة موجودة بالفعل. فحصول تركيا على حق استضافة مباراتين نهائيتين في 2019 و2020 يعني أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منح تركيا الدعم والثقة”.