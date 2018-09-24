توتر في إسرائيل بعد إعلان موسكو تزويد النظام السوري بمنظومة إس-300.. وتحذيرات أمريكية

القدس/ نيويورك: أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، بأن تسليم موسكو جيش النظام السوري منظومة إس- 300 المضادة للطائرات “خطوة خطيرة” ستزيد من مستوى حالة التوتر في المنطقة، وأن إسرائيل ستواصل الدفاع عن أمنها ومصالحها.

ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذه التفاصيل جاءت في مكالمة هاتفية جرت بين نتنياهو وبوتين، اليوم، تناولت قرار روسيا تسليم جيش النظام السوري المنظومة الدفاعية الصاروخية، على خلفية غارة الأسبوع الماضي، تسببت بإسقاط طائرة استطلاع روسية، في الأراضي السورية.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان روسيا تسليم منظومات الدفاع الجوي إس- 300 إلى سوريا خلال أسبوعين، على خلفية سقوط طائرة الاستطلاع الروسية “إيل-20”، الأسبوع الماضي، في الأجواء السورية.

ووفق المصدر ذاته، فإن نتنياهو وبوتين، اتفقا على مواصلة الطواقم المختصة من الجانبين، الحوار، وكذلك استمرار التنسيق من خلال القنوات العسكرية في الجيشين الإسرائيلي والروسي.

وذكرت الصحيفة أن الناطق باسم الكرملين ديميتري باسكوف، هو أول من أعلن عن المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبوتين، وقال إن الخطوة الروسية بتسليم منظومة الصواريخ للنظام السوري لا تستهدف طرفًا ثالثًا.

ولفت باسكوف، وفق الصحيفة، أنه “دون شك، وحسب المختصين العسكريين في روسيا فإن ما قام به الطيارون الإسرائيليون من استغلال تواجد الطائرة الروسية للتغطية على طائراتهم كانت خطوة مقصودة أدت إلى الحادث المأساوي، وأنه دون شك ستمس بالعلاقات بين الدولتين”.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، رفضه الاتهام الروسي، محملًا نظام بشار الأسد المسؤولية كاملة عن سقوط الطائرة.

تحذيرات أمريكية

من جهتها، حذّرت واشنطن، اليوم الإثنين، روسيا من تزويد النظام السوري بالمنظومة الدفاعية، داعية إياها لإعادة النظر في الأمر.

واعتبر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في تصريحات صحافية، في نيويورك، أن إمداد روسيا النظام السوري بمنظومة إس 300 “خطأ فادح”. وقال “نعتقد أن إمداد النظام السوري بمنظومة إس 300 سيكون تصعيدًا خطيرًا من قبل الروس، ونأمل أن يعيدوا النظر في المسألة إن كانت التقارير الصحافية بشأنها دقيقة”.

وأضاف المسؤول الأمريكي “لدينا قوات أمريكية في المنطقة نشعر بالقلق بشأنها.”

وتابع بولتون “للإسرائيليين حق مشروع في الدفاع عن النفس ضد هذا السلوك العدواني الإيراني، وما نحاول القيام به هو الحد من التوترات، والحد من إمكانية وقوع أعمال عدائية جديدة. ولهذا السبب تحدث الرئيس (ترامب) عن هذه القضية، ولماذا سنعتبر إدخال منظومة إس 300 (إلى سوريا) خطأ فادحا”.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة ستبقي على تواجدها العسكري في سوريا حتى لا يبقى أي نشاط لإيران هناك. وأضاف “لن نغادر طالما هناك جنود إيرانيين خارج الحدود الإيرانية، ويشمل ذلك الوكلاء والمليشيات الإيرانية”.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات، إنه سيثير، هذا الأسبوع، مسألة إمداد النظام السوري بمنظومة إس 300 مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، أن موسكو ستسلم منظومات الدفاع الجوي إلى سوريا خلال أسبوعين.

كما أوضح، خلال كلمة متلفزة نقلتها قناة “روسيا اليوم”، أنّ موسكو “ستطلق قبالة سواحل سوريا التشويش الكهرومغناطيسي لمنع اتصالات الأقمار الصناعية والطائرات”.

وفي السياق، جدد شويغو تحميل إسرائيل المسؤولية في سقوط الطائرة “إيل ـ 20”.

(وكالات)