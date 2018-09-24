الشيخة موزا تشهد توقيع 3 اتفاقيات لتأمين 75 ألف وظيفة في الصومال

الدوحة – “القدس العربي”

شهدت الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة “صلتك”، وأحمد عيسى عوض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية، الاثنين، بنيويورك توقيع ثلاث اتفاقيات لتمكين الشباب الصومالي اقتصاديا عن طريق تأمين أكثر من 75,000 وظيفة داخل الصومال.

تهدف الاتفاقية الأولى بالتعاون بين المؤسسة واللجنة الأمريكية للاجئين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إلى توفير حلول الإسكان والطاقة لـ 1,000 أسرة وتطوير المشاريع المحلية للشباب، واستحداث ما يقارب 3,000 وظيفة خاصة للاجئين العائدين والنازحين والعائلات المضيفة الفقيرة في منطقة كيسمايو.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بدعم بنك الأمل في تمويل مشاريع شبابية قائمة لاستحداث 63,414 وظيفة في جميع مناطق الصومال، كما تسعى الاتفاقية الثالثة بالشراكة بين صلتك والمعهد الصومالي لبحوث التنمية وتحليلها إلى بناء مهارات الخريجين وتوفير 9,000 وظيفة لهم في سوق العمل.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود مؤسسة “صلتك” في الصومال الرامية لتمكين الشباب وتفعيل دورهم في تنمية مجتمعاتهم، وتوفير الحلول لمكافحة البطالة والفقر والتهميش والتطرف، وتمكين المرأة اقتصاديا وإشراكها في عملية تعزيز الأمن والسلام في المجتمع.

مذكرة تفاهم بين “صلتك” وصندوق الأمم المتحدة

كما شهدت الشيخة موزا بنت ناصر توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة “صلتك”، وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية ومنظمة تمكين للتنمية، للتعاون في مجال تمكين الشباب بالتوافق مع أهداف برنامج العمل العالمي من أجل الشباب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مشاركة الشباب وتنمية مهاراتهم ودعمهم في ريادة الأعمال وتحسين قابلية توظيفهم في البلدان أو المناطق ذات الاهتمام المشترك.