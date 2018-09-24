انتفاضة الصغار.. تلاميذ في تونس ينفذون اعتصاما غير مسبوق ـ (فيديو)

تونس – “القدس العربي”: لجأ تلاميذ تونسيون إلى “قطع الطريق” المؤدية إلى العاصمة، في محاولة لتذكير السلطات بمعاناتهم اليومية في قطع 20 كلم ذهابا وإيابا سيرا على الأقدام من منازلهم حتى مدرستهم الابتدائية، في ظل غياب حافلات النقل المدرسي.

وتداولت عدة صفحات اجتماعية فيديو صوّره نشطاء، يبيّن قيام عدد من التلاميذ الصغار بالاعتصام وسط طريق فرعية تربط بين ولاية “زغوان” والعاصمة للمطالبة بتوفير النقل المدرسي، حيث أكدوا أنهم لم يلتحقوا بمدرستهم الابتدائية منذ بداية الموسم الدراسي بسبب رفض وسائل النقل الذهاب إلى منطقتهم النائية التي تبعد 10 كلم عن أقرب مدرسة.

وتسبب الاعتصام بقطع الطريق لأكثر من ساعتين، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفكه وإعادة حركة المرور، بعد التعهد للتلاميذ وذويهم بإيجاد حل سريع لمشكلتهم المتواصلة منذ سنوات.

وتفاعل العشرات مع الفيديو، كما انتقد بعضهم الحكومة بسبب “تقاعسها” عن إيجاد حل لمشكلة النقل المدرسي في البلاد، حيث دوّن المؤرخ والباحث عبد اللطيف الحنّاشي “من تونس: أصغر معتصمين في العالم. اعتصام لانعدام وسائل النقل!”، وكتبت مستخدمة تُدعى زكية بن حميدة “جميع العجائب والغرائب تجدها في تونس، ولكن انا معهم. أين الحكومة لتحفظ ابنائها وتيسّر لهم ظروف التعليم والنقل؟”، وأضاف فتحي السيفي “رغم مرارة الموقف، هناك ما يثلج الصدر: مدى الحرية التي وصلت إليها تونس دون سائر البلدان العربية، ومع هذا الجيل الذي يتربّى على محاسبة الدولة والوقوف ضد طغيانها وظلمها ،سيكون مآل ثورتنا بألف خير”.

وتشكو عدد كبير من المناطق المحرومة والمهمشة في تونس من قلة وسائل النقل المدرسي أو انعدامها في بعض المناطق، وهو ما يدفع آلاف الأطفال لقطع مسافات كبيرة يومية للوصول إلى مدارسهم، وسط ظروف جوية سيئة.