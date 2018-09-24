صلاح يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم -(فيديو)

لندن-“القدس العربي”:

في واحدة من المفاجآت السارة، ظفر النجم العربي محمد صلاح بجائزة “بوشكاش”، لأفضل هدف في العالم هذا العام، بحصوله على أعلى نسبة أصوات، في استفتاء الفيفا، لاختيار الهدف الأفضل في عام 2018، متفوقًا على كريستيانو رونالدو، غاريث بيل، ليونيل ميسي وبقية المنافسين.

وكانت أغلب التوقعات تصب في مصلحة هدف صاروخ ماديرا في مرمى بوفون، في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكذا هدف غاريث بيل البهلاوني في شباك ليفربول في نهائي نفس البطولة، إلا أن الجماهير اتفقت على اختيار هدف الفرعون في مباراة ديربي الميرسيسايد في النصف الأول من موسم البريميرليغ الماضي.

وبعد تسلمه الجائزة في حفل الفيفا السنوي، قال صلاح “لن أتحدث كثيرًا عما حدث الموسم الماضي، لكني سعيد وفخور بهذه الجائزة، وأشكر من أعطاني صوته لأفوز بها، لكني أتطلع لجائزة أخرى هذا المساء”.

بطبيعة الحال، يقصد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يتنافس عليها مع الغائب عن الحفل كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

في الوقت ذاته، ذهبت جائزة أفضل مدرب في العالم للفرنسي ديديه ديشان، متفوقًا على مواطنه زين الدين زيدان، لحصوله على لقب كأس العالم مع الديوك، بينما حسم حارس تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي تيبو كورتوا جائزة أفضل حارس في العالم.