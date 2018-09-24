بسبب ميسي.. مدير برشلونة يُشكّك في عدالة ونزاهة الفيفا

“القدس العربي”: أطلق مدير نادي برشلونة خافيير بورداس، العنان لنفسه، بتصريحات نارية تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم، اعتراضًا على استبعاد الأيقونة ليونيل ميسي من القائمة النهائية المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي تضم الثلاثي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ولوكا مودريتش.

وأعرب المسؤول البارز في النادي الكاتالوني عن استيائه وانزعاجه لخروج ليو من القائمة المختصرة للمرة الأولى منذ 11 عامًا، معتبرًا عدم تواجد ميسي في قائمة المتنافسين على الجائزة الفردية الأهم على مستوى العالم بمثابة العار على الفيفا وعالم كرة القدم برمته.

وقبل ساعات من إعلان هوية أفضل لاعب في العالم هذا العام، قال بورداس، في تصريحات خاصة لصحيفة “الماركا”: “لن أقول استبعاد ميسي من القائمة إساءة للفيفا وكرة القدم فقط، بل يُفقد الجائزة مصداقيتها. أعتقد أن الأرقام تقول أن ليو هو أفضل مُمرر في أوروبا، صاحب أعلى عدد من التمريرات الحاسمة والأفضل منذ سنوات”.

وختم حديثه “ما أود قوله إنه إذا لعب ميسي مكان مودريتش كصانع ألعاب، سيفعل ما يفعله وسيتفوق عليه في إنهاء الهجمات لأنه يفعل ذلك بشكل لا يُصدق منذ سنوات.. أليس كذلك؟ لكن بوجه أفضل أميل لفوز موريتش أكثر من رونالدو، وكنت أتمنى ترشيح ميسي أو أي لاعب آخر في برشلونة لأننا حصلنا على لقب الدوري بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد”.