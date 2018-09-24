اختلف المصلّون على الإمام فتم إغلاق الجامع!

تونس – “القدس العربي”:

شهدت إحدى المدن التونسية حادثة غريبة تمثلت بإلغاء صلاة الجمعة وإغلاق أحد الجوامع بعد “اختلاف” المصلّين حول الإمامة في الجامع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المصلون في منطقة “دوز” التابعة لولاية “قبِلّي” جنوب تونس، اختلفوا خلال استعدادهم لأداء صلاة الجمعة حول من سيؤدي دور الإمام، حيث قام بعضهم بمنع الإمام المقترح من القيام بدوره، ليتفق الجميع في النهاية على إلغاء الصلاة وإغلاق الجامع لحين التوصل إلى حل لهذا الخلاف، في ظل عدم وجود إمام معيّن بشكل رسمي من قبل وزارة الشؤون الدينية.

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دوّن ناشط يُدعى فتحي “هذا عمل خطير يؤدي الى جهنم. يا أهل دوز العقلاء أين أنتم من هذا الفعل المشين الذي سيبقى وصمة عار عليكم جميعا؟ استغفروا الله وعودوا الى رشدة، وأفتحوا المسجد للمصلين، وطالبوا بتغيير الإمام دون تعطيل الصلاة”.

وأضاف علي المهيري “هذا الصراع نحن في غنى عنه. تونس مالكية الذهب ولا فائدة في ادخال مذاهب اخرى والا فإننا سنتحول الى عراق آخر. النزاعات المذهبية خطيرة وتفتح بابا للارهاب. الدولة يجب ان تحسم الامر والمساجد لها وزارة وإدارة تشرف عليها يجب ان تتحرك، اما اذا سمحنا لكل عائلة أن تنصب اماما من عندها فستكون هناك فوضى لا تخدم استقرار البلاد”.

وكان أحمد عظّوم وزير الشؤون الدينية التونسية أكد قبل أيام أن جميع المساجد في البلاد تحت سيطرة الدولة, مؤكدا أن الوزارة هي من تقوم بتعيين أئمة المساجد، كما كشف عن خطة للوارة لإحداث “كتاتيب نموذجية” في مختلف الولايات الحدودية التي تعاني من آفة الإرهاب.