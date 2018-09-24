﻿استياء كبير وردود لمدونين على تغريدة لكاتب أردني

نواكشوط -« القدس العربي»: مع أن تغريدة الكاتب الأردني الفلسطيني ياسر الزعاترة التي هاجم فيها نظام الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز لاقت ترحيبًا كبيرًا في أوساط المعارضة الموريتانية، فقد أثارت هذه التغريدة حفيظة كتاب ومدونين مقربين من نظام نواكشوط.

وقال الزعاترة في تغريدته إن الرئيس الموريتاني انضم لمرضى «الإسلام السياسي»، عندما قال إن «إسرائيل لم تعد أكبر خطر على العرب بعد ما فعلته الأحزاب الدينية ضد مصالح الشعوب العربية»، واعتبر أن «إسرائيل أكثر إنسانية من هؤلاء».

وأضاف: «ترويج ساقط للكيان الصهيوني، وهجوم على شركاء في الوطن، فقط لأنهم نافسوه في الانتخابات!!».

لم تكد التغريدة تتداول حتى انبرى كتاب ومدونون يحسبون على السرايا الحكومي لمهاجمة الكاتب بقوة في تدوينات وتغريدات وحتى في برامج إذاعية، بل وتمكنوا من تحريف ما كتبه الزعاترة حين أكدوا أنه «عيّر موريتانيا بالفقر» بينما عيّر الزعاترة نظام الرئيس ولد العزيز.

ويتضح ذلك في تدوينة رد بها الزعاترة على مهاجميه إذ قال: «كتبت تغريدة عن تصريحات للرئيس الموريتاني يهاجم من خلالها شركاء له في الوطن فازوا في الانتخابات بنسبة قليلة (من الإسلاميين)، فجعلهم أخطر من إسرائيل، فاكتشفت أنه حتى الأنظمة الفقيرة جدًا لم تنس أن توظف «شبيحة» لها في (تويتر)!».

وكان الأستاذ الجامعي الدكتور إزيد بيه ولد محمد محمود، وهو وزير إعلام سابق في حكومات النظام الحاكم، أبرز من تصدى للزعاترة، فقد أكد في رد له على ما لم يقله الكاتب: «لقد أسدى لنا الفقر، نحن الموريتانيين، من المعروف ما لا قبل لنا بمكافأته، ولن نتنكر للجميل مجاراة لغيرنا، وبالمناسبة أجاز العدل، والعدل وضع الشيء في موضعه، وأجاز المنَ إذا اتفق وإن بدر التنكر من الذي كان محلًا للمعروف، فمن أيادي الفقر البيضاء علينا أن حبانا بمادة مُلونة تميز بين الأخ النَصوح المنصف والمشاقق اللدود».

«ومن أيادي الفقر البيضاء علينا-يضيف الكاتب-أن الخصاص في الغذاء ترك لنا مجالًا لاستيعاب عويصات العلوم (… الجوع يدفع بالرغيف اليابس…) فمن وصايا أمهاتنا لنا ونحن في سن الحداثة (وأيام الحداثة فاغتنمهاإلا إن الحداثة لا تدوم)، أن نترك مجالًا في المعدة لتمثُل ما هو مدون في الألواح، وقد صاغت الأمهات ذلك في القولة المشهورة عندنا نحن الفقراء «البدنة تذهب الفطنة»، ومدرسة الفقر هذه آمل ممن عيّرنا بها أن يسائل عن خرِّيجيها من أدركهم، فكانت آثارهم المحمودة لها نار تَشُب على يفاع… خرجت الجهبذ التركزي والأساطين الجكني». وقال: «ليت من عيرنا بالفقر بغير الفقر عيَّرنا».

وممن علقوا على تغريدة الزعاترة أيضًا المعارض النشط حسين حمود الذي كتب قائلًا: «استاء ياسر الزعاترة كثيرًا وغيره من منظري التيار الإسلامي من كلام عزيز والمقارنة التي قام بها بين أنظمة حكم الحركات الأخرى والإسلاميين في مختلف البلدان العربية، والحقيقة الوحيدة في بحر المغالطات التي أصاب فيها الرئيس عزيز ليلة المؤتمر الصحافي هي هذه النقطة بالذات من وجهة نظري أنا الشخصية على الأقل، وهذا الكلام كان يجب أن يدفع الزعاترة وغيره إلى مراجعة أخطائهم والنظر في مسلكيات سياساتهم؛ لأن هذه ليست وجهة نظر عزيز وحده (لأغراضه السياسية الداخلية) أو أنظمة حكم معينة في أفريقيا أو الخليج، هذه وجهة نظر الملايين من الناس من مختلف الشعوب العربية، ولا يجدي معها إطلاق أحكام التشبيح».

أما الكاتب ماء العينين الأديب، فكان إلى جانب الزعاترة في معركته، فكتب: «ذكرتني حملة اﻹساءة للزعاترة التي تصدح بها حناجر المتردية والنطيحة والزاحفين على البطون من أنصار النظام ممن لا يميز بين الباب والسفر، بتلك الحملة التي قادتها قناة دافا (قناة فضائية صغيرة موالية للرئيس ولد عبد العزيز) على قناة الجزيرة».

وقال: «صدق المتنبي حين يوجه خطابه إليهم حمية وانتصارًا للحق حيث يقول (وأتعب من ناداك من لا تجيبه**وأغيظ من عاداك من لا تشاكل)».

ربما تكون المعركة بين أنصار الرئيس الموريتاني وياسر الزعاترة قد وضعت أوزارها، لكن ربما يستفيق بركانها في أي وقت أيضًا.