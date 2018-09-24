﻿هل يلوح في الأفق تحالف تركي ـ روسي لضرب حلفاء واشنطن شرقي الفرات في سوريا؟

إسطنبول -«القدس العربي» :عقب ساعات من اعتباره وجود الوحدات الكردية في شرقي نهر الفرات «المشكلة الأكبر لمستقبل سوريا»، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمهاجمة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على غرار ما فعل الجيش التركي في عفرين مؤخراً. وفي مؤتمر صحافي في مطار أتاتورك قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال أردوغان إن «المشكلة الأكبر بالنسبة إلى مستقبل سوريا حاليًا هي المستنقع الإرهابي المتنامي شرقي الفرات تحت رعاية بعض حلفاء تركيا»، في إشارة واضحة إلى الوحدات الكردية المدعومة من واشنطن.

وفي تصريحات أخرى،أمس الاثنين، من نيويورك، هدد أردوغان بان بلاده تعتزم اتخاذ خطوة مهمة تجاه مناطق شرقي الفرات شمالي سوريا، قائلاً إن هذه الخطوة «ستكون شبيهة بالخطوات المتخذة في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون»، في إشارة إلى الخيار العسكري.

وبالتزامن مع ذلك، طلب أردوغان بشكل مباشر من روسيا دعماً مباشراً في الحرب على الوحدات الكردية في سوريا، وقال الرئيس التركي في مقال له نشر بصحيفة «موميرسانت» الروسية: «تركيا تنتظر دعما روسيا، لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل، «بي كا كا» و«ب ي د» و«ي ب ك»، وجميعها أسماء للتنظيمات الكردية في سوريا، والتي يتركز تواجدها حالياً شرقي نهر الفرات بغطاء أمريكي. وشدد على أن «تركيا لم ولن تسمح في أي وقت من الأوقات، بوجودٍ أي من الكيانات الإرهابية على حدودها». وعقب تركيز تركيا على محاربة تواجد الوحدات الكردية غربي نهر الفرات، حولت أنقرة اهتمامها في الأيام الأخيرة على شرقي نهر الفرات الذي تتركز فيه وحدات حماية الشعب بشكل أكبر منذ سنوات، وتعتبر أنقرة ذلك خطراً استراتيجياً على أمنها القومي. وتمكنت تركيا خلال العامين الأخيرين من إنهاء تواجد الوحدات الكردية إلى درجة كبيرة غربي نهر الفرات، وإنهاء خطر وإمكانية وصل مناطقها تواجدها شرقي النهر وغربه وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط ما يعني إقامة كيان انفصالي على حدودها.وبعد أن سيطر الجيش التركي على مناطق الباب وجرابس ومحيطهما خلال عملية «درع الفرات» ومنع وصل مناطق سيطرة التنظيم في منبج وعفرين، نجح الجيش التركي من السيطرة على عفرين بشكل كامل خلال عملية «غصن الزيتون» بداية العام الجاري، وصولاً لتعزيز نفوذ الجيش التركي في إدلب ومنع دخولها من قبل الوحدات الكردية بحجة محاربة الإرهاب وتعزز ذلك من خلال اتفاق سوتشي الأخيرة بين أنقرة وموسكو، كما تواصل أنقرة وواشنطن تنفيذ اتفاق بخصوص مدينة منبج يقضي في نهاية الأمر بسحب الوحدات الكردية من المدينة، ما يعني نجاح تركيا سياسياً وعسكرياً إلى درجة كبيرة جداً من إنهاء وجود الوحدات الكردية غربي النهر، وهو ما جعلها تتفرغ لطرح ملف تواجد التنظيم شرقيه. وتتفق تركيا وروسيا على اعتبار أن مناطق تواجد الوحدات الكردية شرقي نهر الفرات تشكل «تهديداً لوحدة الأراضي السورية»، وخلال المؤتمر الصحافي بين أردوغان وبوتين في قمة سوتشي، جدد الرئيس التركي التأكيد على أنه اتفق مع بوتين على أن «التهديد الأكبر لمستقبل سوريا ينبع من أوكار الإرهاب شرق الفرات أكثر من إدلب». وعقب اتفاق إدلب، عبرت أنقرة وبشكل غير رسمي عن أملها أن يوجه النظام السوري حشوده العسكرية الضخمة التي زج بها إلى حدود إدلب إلى شرقي نهر الفرات لطرد وحدات حماية الشعب وإعادة فرض سيطرته على تلك المناطق. لكن روسيا ورغم توافقها مع أنقرة حول هذه النقاط، إلا أنها ما تزال تقيم علاقات قوية مع الوحدات الكردية، إلا أن الصفقات السياسية والعسكرية على الأرض دفعت موسكو في السابق إلى إعطاء الضوء الأخضر لتركيا من أجل ضربها كما حصل في عفرين.

وبغض النظر عن الموقف الروسي واندفاع تركيا لضرب الوحدات الكردية في شرقي الفرات، فإن التواجد العسكري المباشر للقوات الأمريكية وغيرها من الجنسيات الأجنبية كالقوات الفرنسية في مناطق تواجد وحدات حماية الشعب الكردية تجعل من إمكانية القيام بعمل عسكري مباشر ضد هذه الوحدات صعباً للغاية ويفتح الباب أمام مواجهة عسكرية مباشرة بين قوى كبرى، وهو ما يدفع لاستبعاد هذا السيناريو، حيث تبقى هذه العمليات رهن الصفقات السياسية.