﻿دوريات لشرطة النظام في الجامعات السورية بحثاً عن مئات الشبان الفارين من الخدمة العسكرية

أنطاكيا – «القدس العربي»: بعد قرار صادم لطلاب الجامعات السورية في مناطق سيطرة النظام السوري، والذي أقر (دون أي سابق إنذار) إلغاء الدورة الإضافية (التكميلية) لطلاب الجامعات هذا العام، تفاجأ طلاب الجامعات بدوريات للشرطة العسكرية تغزو حرمهم الجامعي بحثاً عن الذين باتوا في مرمى (السوق الإجباري لخدمة العلم) الإلزامية والاحتياطية، بعد أن أصبح يتوجب على الطالب النجاح في كافة امتحاناته للتخلص من الخدمة العسكرية.

ربما كان حلم (التخرج) يعد من أسمى الرغبات لدى جميع الشبان، فالتخرج المعهود من الجامعة يعني أن الشاب استوفى تعليمه الطبيعي كاملاً، ولكن وفي ظل الملاحقات الأمنية لسوق الشبان لخدمة العلم، أصبح «التخرج» بمثابة كارثة لـ«الطلاب»، الذين باتت لهم «البطاقة الجامعية» بمثابة صمام الأمان الوحيد، باستثناء الأثرياء الذين من الممكن (دفع مقابل) استبعاد أبنائهم من الخدمة.

يقول «س.ل» أحد الشبان الذين وصلوا حديثاً إلى إدلب فاراً من مدينة حلب والذي رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنيه في حديث لـ «القدس العربي»، إن «الحال في جامعة حلب أصبح كارثياً، آلاف الطلاب معرضون للسوق لتأدية الخدمة في أية لحظة رغم محاولة الكثيرين منهم تلافي دوريات الشرطة العسكرية التي أصبحت منتشرة كما الطلاب في الجامعة، في كل يوم نشهد اعتقالات وحالات سوق تحت مسمى «خدمة الوطن» وهذا ما شكل كابوساً بالنسبة إلينا نحن الطلاب»، مشيراً إلى أن أعداد الطلاب الذكور في الجامعة تضاءلت بشكل كبير منذ صدور القرار قبل شهر تقريباً وحتى الآن. ويضيف: «أقرب المشاهد هي امتحانات الماجستير التي جرت قبل مدة، معظم المدرجات كانت خالية من الشبان تماماً، القرار الأخير أجبر الشبان على مغادرة الجامعة والفرار بعيداً خوفاً من الإلحاق بثكنات الجيش والزج بـ (الطلاب) على جبهات القتال، في الوقت الذي تم فيه تهميش التعليم والاتجاه نحو العسكر والعسكرة في مختلف مجالات الحياة».

أما «عبد القادر باشي» وهو شاب دمشقي وصل إلى إلى تركيا مؤخراً فاراً من خدمة العلم، أكد في حديثه لـ «القدس العربي» أن «قرار إلغاء الدورة التكميلية تزامن فوراً بموجات اعتقال طالت العشرات من الشبان في الشوارع وعلى الحواجز وكل من لم يستطع إقناع عناصر الأمن بأنه طالب جامعي».

ويستطرد: «قي يوم واحد وبالتحديد بتاريخ 28 آب/أغسطس الماضي، تعرض نحو 70 طالباً من طلاب جامعة دمشق للاعتقال على خلفية مظاهرة كان يحضر لها الطلاب وسط ساحة الجامعة للتنديد بالقرار الأخير الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم بخصوص إلغاء الدورة التكميلية، حيث تم اعتقالهم بداية بتهمة (التظاهر دون رخصة) ولكن غالبية من تم اعتقاله أصبح في ثكنات (الدريج) يجري دورة الأغرار قبل الزج به على الجبهات»، مشيراً إلى أن الحملة كانت مشتركة وموزعة بين دوريات للأمن العسكري وأخرى للشرطة العسكرية وجهاز أمن الدولة وتزامنت مع انتشار أمني مكثف في محيط كلية الآداب وساحة الأمويين وكلية الحقوق ومنطقة الفحامة مع منع أي إعلامي أو أي شخص من التصوير وفق تعبيره.

وكانت صور قد أظهرت في وقت سابق ساحات بعض الجامعات وعلى رأسها دمشق والبعث، وهي تكاد تبدو شبه خالية من الذكور فيما باتت الإناث هي النسبة الأكبر وتفوق نسبة الذكور بأضعاف، وهذا ما استنكره كثيرون من الطلاب موالين ومعارضين معتبرين أن هذه القرارات ستقضي على آخر طموح لجيل أنهكته الحرب منذ سبع سنوات وفق تعبيرهم.