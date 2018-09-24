﻿الأردن: «صفر» مساعدات سعودية و«فيتو» حاسم ضد «التنازل» في القدس والمجازفة بإقرار «قانون الضريبة»

عمان – «القدس العربي»: يقف السفير السعودي في الأردن على محطته القديمة نفسها التي تنتج المزيد من الحيرة والغموض وهو يعلن أمس الأول امام ضيوف أردنيين بأن بلاده تقف مع المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة التحديات الاقتصادية علماً بأن وزيرين في الحكومة على الاقل هما وزير المالية عز الدين كناكريه ووزير الخارجية ايمن الصفدي ابلغا اعضاء مجلس النواب مرات عدة بأن حجم المساعدة المالية السعودية للأردن منذ عام 2015 لم يتجاوز الرقم «صفر».

السفير الامير خالد بن فيصل سبق له ان تحدث في مناسبات علنية واخرى مغلقة عن وقوف وتضامن بلاده ازاء الازمة الاقتصادية والمالية الأردنية. لكن تكرار السفير لهذه الاسطوانة يقابله دوماً اليوم تأكيد غير رسمي وغير مباشر بأن السعودية لم تقدم دعماً منطقياً من اي نوع للخزينة الأردنية بما في ذلك حصتها المقررة من تجديد المنحة الخليجية وبما فيه ايضا ما تقرر في اتفاقية مكة التي اعقبت احداث الدوار الرابع الشهيرة في الأردن. عملياً ما وصل عمان ومؤخرا من مقررات لقاء مكة هو الوديعة الكويتية فقط وبقيمة نصف مليار دولار حسب مصادر غير رسمية الهدف منها دعم استقرار وسعر الدينار الأردني. دون ذلك يكثر الشقيق السعودي من الحديث لفظياً عن التضامن مع الأردن دون ان ينتقل هذا التضامن الى مستويات فعلية وعملية بعد.

جرعة معنوية

ويبدو ان أسباباً غير مفهومة تدفع سفير المملكة السعودية للإصرار بكل المناسبات على تكرار عبارات التضامن اللفظية وبصورة قد يكون الهدف منها حقن الأردنيين بجرعة معنوية فقط والحرص على التمسك بإنشائيات العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين.الجرعة المعنوية تمررها أوساط القرار الأردني ولا تعترض عليها. لكن عندما توجهت الحكومة الأردنية مؤخراً لمعسكرها العربي الحليف ممثلاً بدول مثل الامارات والسعودية حتى تحت بند الاقتراض طلب من عمان هنا الحصول مسبقاً على اذن صندوق النقد الدولي.

ويعني ذلك ان المساعدات والمنح والقروض المتعلقة بالأشقاء العرب اصبحت مرتبطة بمجلس ادارة صندوق النقد الدولي في خطوة يعتقد أردنياً وعلى نطاق واسع اليوم بأنها تنسجم مع الضغط السياسي على الأردن وبسبب مواقفها من مخططات ومشاريع تسوية أمريكية لها علاقة بالقضية الفلسطينية.

الأردن وإزاء القضية الفلسطينية مصر على روايته للأحداث وقد اكد الملك عبد الله الثاني وفي آخر تصريحاته على هامش زيارته لواشنطن بأن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لعملية السلام. وتلك صيغة تعني عملياً بأن الأردن لديه ما يكفي من الأسباب والمبررات المصلحية الكبرى التي تتطلب الاستمرار في مقاومة تلك الاجزاء المتعلقة على الأقل بملف القدس فيما يسمى بصفقة القرن المرتبطة بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.

الانطباع ينمو ويتواصل حتى داخل أوساط القرار الأردني بأن تشدد صندوق النقد الدولي الغامض والغريب تجاه الأردن عندما يتعلق الأمر بقانون الضريبة الجديد تحديداً له بكل الأبعاد مدخلات سياسية حيث تقرأ نخبة عمان هذا التشدد غير المبرر عملياً باعتباره عقوبة مفترضة على مواقف الأردن السياسية. وإزاء مرونة واعتدال مواقف الأردن السياسية في العديد من الملفات يمكن القول بأن نقطة التعارض اليتيمة الآن مع سياسة الولايات المتحدة وأسرائيل والعهد الجديد في السعودية تتموقع في الملف المتعلق بقضية القدس تحديداً ثم بقضية الدولة الفلسطينية وما يتبع التصور الامريكي الإسرائيلي بخصوص عزل الضفة الغربية وإقامة دولة في غزة وتحويل الضفة الى ازمة سكانية في الحضن الأردني.

لا يقول الأردنيون رسمياً ذلك لكن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بدأ يلمح علناً الى أن الملك حسم الامر والبلاد تحت الضغط. وفي كواليس محاولات الفهم الأردنية لتشدد بعثة صندوق النقد المفاوضة في عمان على قانون الضريبة حصرياً تزداد القناعة بأن الصندوق الدولي يشارك في حفلة ضغط سياسية خصوصاً وان مرونة بعثة الصندوق في مسألة الضريبة اختفت فجأة كما رفضت ادارة الصندوق العليا اعادة التفاوض بعدما لجأ لها الأردن مرتين على الأقل الشهر الماضي. مجمل هذه الظروف سيدفع حكومة الرزاز عملياً الى المجازفة بشعبيتها وازعاج الشارع عبر اعتماد تحويل قانون الضريبة الجديد وفقاً للمواصفات والمقاييس التي تريدها بعثة الصندوق الدولي الى البرلمان في خطوة يبدو أنها تجازف باضطراب الاسواق المحلية والواقع الاجتماعي لسببين.

سببان

السبب الأول له علاقة بشراء بعض الوقت سياسياً على أمل تغير بعض الظروف والاعتبارات وإعادة انتاج عملية تفاوض واقناع بعض الأشقاء العرب بالتدخل والإسناد. أما السبب الثاني فله سياق فني مباشر ويسعى إلى سباق زمني تتجنب فيه حكومة الأردن الاقتراض بنسبة فوائد مرتفعة وانخفاض التصنيف الائتماني وعدم المجازفة بسعر الدينار وانخفاض الاحتياطي الأجنبي. في أدق وأضيق مواقع القرار الأردني ثمة قناعة راسخة بأن التفاوض مع بعض أفكار وتعبيرات خطة التسوية الامريكية الجديدة ممكن في بعض التفاصيل. لكن في المواقع نفسها اتخذ القرار المرجعي فيما يبدو بأن يتجنب الأردن منح الشرعية بأي حال من الأحوال ومهما بلغت الكلفة لخطة الرئيس ترامب بخصوص القدس والمسجد الأقصى. بمعنى آخر قرر الأردن عدم الانضمام الى احتفال صفقة القرن بالجزء المتعلق بالقدس مهما بلغ الضغط دون طبعاً التحدي العلني وبالتوازي مع الاستمرار في محاولات الاختراق هنا وهناك لكن القرار على الأرجح في مسألة القدس والدولة الفلسطينية اتخذ حتى اللحظة ويقضي بعدم منح ترتيبات ترامب في القدس شرعية الموافقة الأردنية الهاشمية حتى لو قدمت القيادة الفلسطينية بدورها اي تنازل في السياق. المؤشر الأهم على ذلك اليوم يتمثل في الخضوع للمطلوب والاستعداد خلال يومين فقط لتحويل قانون الضريبة الجديد الى مجلس النواب.