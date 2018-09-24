﻿الحكومة اليمنية تتحول إلى «معارضة» وتدين موجة الاغتيالات في عدن إثر سيطرة القوات الإماراتية

تعز ـ «القدس العربي»: تحوّل خطاب الحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي الى خطاب معارضة في العاصمة المؤقتة عدن، إثر خروج مناطق السلطة الحكومية عن السيطرة واستحواذ القوات الإماراتية أو الموالية لها على مقاليد الأمور هناك.

وقال سياسيون يمنيون لـ(القدس العربي) «تحول الخطاب الحكومي الى خطاب معارضة، في العاصمة المؤقتة عدن، فبدلا من أن تكون الحكومة هي صانعة القرار هناك وضامنة للحقوق والأمن والاستقرار فيها، تحول خطابها الى خطاب معارضة، نتيجة خروج الأمر عن سيطرتها».

وأرجعوا أسباب هذا التحول في الخطاب الحكومي الى هيمنة وسيطرة القوات الإماراتية والقوات المحلية الموالية لها، على مقاليد الأمور في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية التي تعد (شكليا) ضمن مناطق سلطة الحكومة، لكنها (فعليا) تحت سيطرة القوات الإماراتية وهي المتحكمة بالقرار الفعلي على الأرض فيها.

وظهر هذا التحول في الخطاب الحكومي المعارض في البيان الذي أصدرته الحكومة اليمنية لإدانة سلسلة الاغتيالات التي تشهدها محافظة عدن منذ سيطرة القوات الإماراتية عليها، وتوجيه أصابع الاتهام نحو هذه القوات بالوقوف وراء هذه الاغتيالات التي طالت العشرات من الشخصيات المؤثرة في عدن، سياسيا وعسكريا واجتماعيا، وهي غالبا من الشخصيات المعارضة للسياسة الإماراتية في اليمن.

وقال البيان الحكومي المعارض «عبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها لعودة الجرائم والاغتيالات المتكررة والآثمة في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة ان مسؤولي ومنفذي هذه الجرائم البشعة سيلقون جزاءهم العادل أمام القضاء الوطني وفي محكمة التاريخ مهما طال الزمن».

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الحكومية «ان مسلسل الاغتيالات المستمر يستهدف عقل عدن وقلبها وروحها المفعمة بالإخاء والمحبة والسلام، وتنال حقدا من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني وقدرتها على أن تكون مدينة السلام والإخاء لكل اليمنيين».

وأوضح «ان تلك العمليات تغتال غدراً وخسة شخصيات نبيلة من الدعاة المسالمين وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية والمهنيين والكوادر المثقفة الذين تفخر بهم عدن واليمن». مؤكداً أن «الحكومة تتابع بقلق عميق وألم عودة مسلسل الاغتيالات، وتجدد استنكارها المبدئي وإدانتها القوية لتلك الجرائم والتي كان آخرها اغتيال الناشط السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني الإصلاح علي الدعوسي، والاستهداف الفاشل للناشط الإصلاحي دبوان غالب».

وأعلن البيان رفض الحكومة اليمنية لـ«هذه الروح العدوانية التي تدمر أجمل ما في عدن التاريخ والإنسان وأحلام اليمنيين في مجتمع التعددية السياسية والفكرية».

ودعت الحكومة السلطات الأمنية في عدن، (قوات موالية للإمارات)، بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، والعمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم.

مؤكدة ان «هذه هي مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني».

وقالت الحكومة اليمنية «إننا نؤكد على أن الأغراض الخبيثة لمسلسل الاغتيالات في عدن للكوادر الوطنية والناشطين السلميين باتت مفضوحة للجميع، وأنها تستهدف قبل كل شيء دعائم الدولة اليمنية الشرعية في أصعب منعطفات مراحل المؤامرة الشرسة التي تواجه بلادنا من قبل الانقلابيين الكهنوتيين وحلفائهم الإقليميين»، في إشارة غير مباشرة لإيران والإمارات.

وأوضحت أنه خلال هذا الفترة العصيبة «تشتد فيها المناورات الخسيسة لإجهاض انتصار شعبنا اليمني وإيقاف مسيرته المنتصرة لتطهير اليمن من كل مظاهر الانقلاب والارتداد الوطني عن مبادئ ثورتي أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر الخالدتين، وإشغاله بالفوضى وتأزيم الاقتصاد والتلاعب بقوت الشعب وإفشال كل الجهود الوطنية والعربية المخلصة لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني واستكمال تطبيع الأوضاع العامة».

وأعلنت الحكومة اليمنية «ان مسلسل الفوضى الحالي تنفيذه في عدن بأكثر من صورة وتحت دعاوى مختلفة الأسماء متحدة الأغراض الخبيثة يستهدف إثارة الاضطرابات والفتنة، وتقويض مؤسسات الدولة والتعريض بفشلها في أداء واجباتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية المسؤولة على الأمن في عدن».

وذكر البيان أن المستفيد الأول من هذه الفوضى هم الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية في أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي.

وفي السياق، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إنشاء ممرات آمنة بين مدينتي صنعاء العاصمة والحديدة غرب اليمن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للعقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، أمس الاثنين، حسب ما نقلته قناة «الإخبارية» السعودية (رسمية).

وأشار المالكي أن «إنشاء ممرات إنسانية آمنة بين مدينتي صنعاء والحديدة تم بالتعاون مع منظمة أوتشا (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)».

وقال المتحدث باسم التحالف (تقوده السعودية) إن «النظام الإيراني يواصل اختراق القانون الدولي وزعزعة أمن المنطقة والعالم (…) وهناك سفينة عسكرية إيرانية تراقب السفن العابرة من باب المندب».

وتابع: «عملياتنا مستمرة ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر (..) السفينة الإيرانية (سافيز) تحمل أجهزة تنصت وتنقل خبراء عسكريين».

وأوضح المالكي أن الميليشيات الحوثية تواصل استخدام المدنيين في الحديدة دروعًا بشرية، وأن التحالف العربي يواصل جهوده في مكافحة الإرهاب على مختلف جبهات اليمن.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 أعوام، حربًا بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة بقوات التحالف العربي، والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 2014.