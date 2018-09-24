﻿أفول زمن اليمين واليسار التقليدي

تجاوزت دورة الحياة السياسية في الغرب أحزاب اليمين واليسار التقليدية وتبايناتها المعلومة بشأن قضايا مثل الإنفاق الحكومي والنظم الضريبية والإعانات الاجتماعية وأطر الرعاية الصحية وحدود تدخل مؤسسات الدولة في النشاط الاقتصادي والموقف من قضايا الحريات الشخصية مثل حق النساء في الإجهاض وإقرار حق المثليين جنسيا في الزواج. اليوم، يدور التنافس في الانتخابات التشريعية والرئاسية حول قضايا أخرى ومعها تقفر إلى واجهة السياسة قوى يمينية متطرفة وشعبوية وقوى يسارية تحمل أجندة راديكالية.

في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت مؤخرا في بعض البلدان الأوروبية (إيطاليا مثالا) وفي الصراعات الحزبية التي تشهدها البلدان الأخرى يحتل مراكز الصدارة على قائمة القضايا الراهنة خليط من أمور إما لم تكن مطروحة على المجتمعات الغربية خلال السنوات الماضية أو ظلت حبيسة الهوامش وبعيدة عن قلب الحياة السياسية لا تقربها الأحزاب الكبيرة بأي حال من الأحوال.

اليوم، أضحى الانقلاب على المنظومة الحرة للتجارة الدولية بقرارات حمائية وبإنهاء اتفاقيات المناطق الحرة، كما يلحظ في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وفي إماتة إدارة دونالد ترامب لاتفاقية «نافتا» بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وفي العقوبات التجارية والتعريفات الجمركية المتكررة التي تفرضها على الصين، قضية انتخابية بامتياز يحشد اليمين المتطرف أنصاره انطلاقا منها ويروج في سياقها لنظرة شوفينية للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية تدعي أن السبيل الوحيد للحفاظ على فرص العمل والاستثمارات الوطنية داخل الدولة المعنية إنما يتمثل في إغلاق أبواب الأسواق المحلية أمام المنتجات والاستثمارات الخارجية ولتذهب حرية حركة البضائع ورؤوس الأموال واليد العاملة إلى الجحيم.

في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، خرجت الأجندة الحمائية من رحم الحزب الجمهوري وحزب المحافظين بعد أن اختطفتهما قوى اليمين الشعبوي التي يعبر عنها هنا دونالد ترامب وأتباعه وهناك سياسيون نفعيون لا لون لهم من شاكلة تيريزا ماي وبوريس جونسون. بعبارة أخرى، خرج الاندفاع باتجاه الانقلاب على منظومة الحرة للتجارة الدولية من رحم حزبين عرفا تقليديا بالدفاع عنها وبرفض تدخل مؤسسات الدولة في الأسواق أو في النشاط الاقتصادي وبازدراء الأجندات الحمائية، الحزب الجمهوري الأمريكي الذي جاء في ثمانينيات القرن العشرين برونالد ريغان رئيسا وحزب المحافظين البريطاني الذي تزعمته مارجريت تاتشر وحكمت بلادها سنوات طويلة حتى بدت كرئيسة وزراء أبدية. لا يقتصر الترويج للانقلاب على المنظومة الحرة للتجارة الدولية على قوى اليمين المتطرف والشعبوي، بل يتداخل في الأمر أيضا وبمقترحات سياسية مشابهة اليسار التقدمي والراديكالي صاحب الخطاب المتخوف من «العولمة الاقتصادية والتجارية» والموقف الغائم من الأجندة الحمائية على النحو الذي عبر عنه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز خلال السباق التمهيدي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 (نافس ساندرز في السباق التمهيدي للحزب الديمقراطي والذي حسمته لصالحها هيلاري كلينتون قبل أن تخسر الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب) ولم يزل يتبناه هو وحواريوه في الولايات المتحدة.

وفي المساحة الفاصلة بين إغلاق أبواب الأسواق في وجه المنتجات والاستثمارات الخارجية وبين إغلاق أبواب البلدان الغربية في وجه غير الغربيين تظهر ملامح قضية كبرى أخرى (أو «أم القضايا» وفقا لتعبير وزير الداخلية الألماني الحالي هورست زيهوفر) هي قضية الهجرة، تلك القضية التي تشغل الرأي العام الأمريكي والأوروبي وتجر من ورائها مسألة اللجوء والموقف من اللاجئين. خلال السنوات الماضية، سعت أحزاب اليمين واليسار التقليدية إلى ترك قضية الهجرة بعيدا عن قلب التنافس الانتخابي وإلى اعتماد المتوازن من السياسات بشأنها على نحو يفتح أبواب الولايات المتحدة وأوروبا للمهاجرين واللاجئين دون أن تغير المعدلات العددية لقدومهم هوية البلدان الغربية (والمقصود كان دوما الهوية الثقافية وفي موقع القلب منها منظومة القيم الديمقراطية والدفاع عن الحريات) أو تهدد (وهو الأهم) نظم الأمان الاجتماعي (إعانات الفقراء والعاطلين عن العمل وأطر الرعاية الصحية).

ترك اليمين واليسار قضية الهجرة بعيدا على هوامش الحياة السياسية ولم تلتفت الأحزاب التقليدية إلى الخطر الذي كانت قوى اليمين المتطرف والشعبوي تحدثه هناك بالترويج لخطاب كراهية ضد الأجانب والمطالبة بوقف قدوم المهاجرين انطلاقا من نظرة شوفينية بائسة تعادي الغرباء وتختزل هوية الغرب إن في لون بشرة أو انتماء ديني أو مكان ميلاد. ثم كان أن انفجر الأمر في وجه البلدان الغربية، بالقطع مع استمرار ارتحال أعداد كبيرة من المكسيك والمجتمعات الفقيرة في أمريكا الوسطى والجنوبية ومع نزوح أعداد غير مسبوقة من الفارين من جحيم الحروب الأهلية وعنف الحكومات وجرائم عصابات الإرهاب في الشرق الأوسط باتجاه أوروبا بحثا عن الحياة الآمنة، وباتت قضية الهجرة وتابعتها المتمثلة في قضية اللجوء تتصدر التنافس الانتخابي وتأتي بالناخبين إلى مراكز الاقتراع وتخرجهم كمواطنين في احتجاجات متكررة.

اليوم، اليمين المتطرف والشعبوي بخطابه الكاره للأجانب وبمفرداته الشوفينية التي تروج للخوف من الغرباء ومن استئثارهم بثروات «أهل البلد» يسيطر على التناول العام لقضيتي الهجرة واللجوء بينما تلهث أحزاب اليمين واليسار التقليدي للإبقاء على شيء من التعقل والرشد السياسيين دون أن تتواصل خسائرها في صناديق الاقتراع (الأحزاب التقليدية في ألمانيا نموذجا). فالخط الواصل بين سور دونالد ترامب المراد إقامته على طول الحدود الأمريكية ـ المكسيكية وبين سياسات رفض استقبال المهاجرين واللاجئين في بلدان أوروبية كالمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك (فضلا عن التغيرات الراهنة في موقف الحكومة الإيطالية من بعد أن سيطر عليها اليمين المتطرف) هو خط قصير ومستقيم وبين للغاية. فالمراد هو إغلاق أبواب الهجرة في وجه الراغبين في قدوم الغرب لأسباب اقتصادية (البحث عن فرص أفضل للعمل) واجتماعية (الحصول على فرص أفضل للتعليم في مراحل الدراسة الجامعية والدراسات العليا) وإنسانية (تعقب بعض الأقليات الدينية والمثليين جنسيا في العديد من بلدان العالم خارج الغرب). والمراد أيضا هو إغلاق أبواب اللجوء في وجه الفارين من جحيم الحروب الأهلية والعنف والإرهاب وفي وجه الباحثين عن حياة آمنة بعيدا عن التعقب والقمع والقهر. بأجندة الكراهية والخوف هذه فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية 2016، وبها فاز اليمنيون النمسا وإيطاليا بالانتخابات البرلمانية، وبها حصد اليمين المتطرف في السويد ما يقرب من 20٪ من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبها صار حزب «البديل لألمانيا» المتطرف والقريب من أوساط الحركات النازية القوى الحزبية الثانية في الحياة السياسية الألمانية وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجريت خلال شهر أيلول / سبتمبر الحالي (وبذلك تجاوز حزب «البديل لألمانيا» الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حل كقوة ثالثة ـ ها هو حزب النازيين الجدد يتجاوز الحزب الذي مثل ومنذ خواتيم القرن التاسع عشر الحركات العمالية الألمانية والحزب الذي جاء بمستشارين عظيمين في النصف الثاني من القرن العشرين هما فيلي برانت وهيلموت شيمت).

لم يعد اليمين واليسار التقليدي بقادر على مواجهة سطوة اليمين المتطرف والشعبوي فيما خص قضيتي الهجرة واللجوء، فالتردد السياسي والتخوف من خسائر انتخابية متتالية يكبلان أحزابهما. فقط قوى اليسار التقدمي والراديكالي هي التي تستطيع المواجهة من خلال تنظيم الاحتجاجات الشعبية وصياغة خطاب مرحب بقدوم المهاجرين واللاجئين وإن بحساب.

٭ كاتب من مصر